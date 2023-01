Kumpel Putina postrzelony w pośladki na imprezie! Zapowiada zemstę przez satelity!

Przyjaciel Putina postrzelony w pośladki! Zapowiada, że namierzy sprawców przez satelity

Był jednym z najbardziej buńczucznych towarzyszy Władimira Putina,https://www.se.pl/wojna-na-ukrainie/ wygrażał tym, którzy nie stali po jego stronie. "NATO prowadzi przeciwko nam wojnę. Nie wypowiedzieli jej, ale to niczego nie zmienia. To oczywiste dla każdego. W wojnie nuklearnej państwa NATO zostaną zniszczone przez nas w pół godziny" - to jedna z wypowiedzi Dmitrija Rogozina (59 l.). Były już szef Roskosmosu został za to wszystko mocno upokorzony. W zeszłym roku świętował w okupowanym przez Rosjan Donbasie swoje urodziny. Ale hotel, w którym odbywała się wystawna impreza, zaatakowali ukraińscy żołnierze. Zginęło dwóch uczestników balu, a sam Rogozin został... postrzelony w pośladki. Wbrew pozorom obrażenia te były dość poważne i polityka przetransportowano do szpitala w Moskwie. Teraz Rogozin został wypisany i grozi w wywiadzie dla RIA, że zemści się na sprawcach swoich obrażeń przy pomocy... satelitów!

"Poprosiłem o dokładną mapę, zdjęcie kosmosu zrobione wieczorem, gdy zostałem zaatakowany"

"Oczywiście jako mężczyzna i jako oficer muszę zorganizować akcję odwetową. Przez cztery lata pracowałem w naszej państwowej korporacji Roscosmos. Mam tam dobrych przyjaciół, partnerów i towarzyszy. Poprosiłem o dokładną mapę, zdjęcie z kosmosu zrobione wieczorem, gdy zostałem zaatakowany. Zlokalizowaliśmy dokładnie działo artyleryjskie, z którego wystrzelono, które znajdowało się w e właściwej odległości i pozycji do oddania strzałów. Kontynuujemy monitorowanie tej jednostki bojowej – mam nadzieję, że znajdę ją i zniszczę, kiedy wrócę" - zapowiada Rogozin.

