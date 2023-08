Matka z kochankiem podpalili żywcem córkę! Głodzili 10-latkę i bili ją maczetą

Putin poleci do Chin, ale nie wróci? "To chodzący trup". Ktoś zajmie jego miejsce

Matka z kochankiem podpalili 10-latkę żywcem, bili ją i głodzili. Zostali skazani na 20 lat więzienia

Ten przypadek przemocy wobec dziecka jest tak drastyczny, że wstrząsnął nawet doświadczonymi śledczymi. Wszystko wyszło na jaw wiosną 2022 roku, teraz para sadystów usłyszała wyroki. Ponad rok temu na policję w hrabstwie Maricopa zgłosił się członek rodziny dziewczynki, nad którą znęcała się własna matka w towarzystwie kochanka. Chloe Rae Sergent i jej partner Keola Wimbish mieszkali z 10-letnią córką kobiety i dwójką innych dzieci. Wzięli na celownik 10-letnią dziewczynkę i zgotowali jej prawdziwe piekło. Jak ujawniła cytowana przez New York Post prokurator hrabstwa Maricopa Rachel Mitchell, Sergent i Wimbish znęcali się nad dzieckiem na wiele różnych sposobów i to cud, że dziewczynka to wszystko przetrwała.

„Znęcanie się, jakiego doznało to dziecko ze strony ludzi, którzy powinni je kochać i się o niego troszczyć, jest przerażające”

Para biła 10-latkę przy pomocy maczety i kija, dziecko było niedożywione, a członek rodziny, który zgłosił sprawę na policję, zeznał, że nigdy nie widział, by matka karmiła córkę. By ukryć przemoc przed policją, matka i kochanek nie wzywali nigdy pomocy medycznej. Gdy dziewczynka została uwolniona z rąk sprawców, miała liczne rany i 12 złamanych kości. Jej oprawcy pewnego razu nawet podpalili ją żywcem. Ofiara przetrwała nawet to. Teraz dziewczynka jest już w bezpiecznym miejscu, a jej matka i partner usłyszeli wyroki po 20 lat więzienia stanowego, potem przez 10 lat będą pod nadzorem policji. „Znęcanie się, jakiego doznało to dziecko ze strony ludzi, którzy powinni je kochać i się o niego troszczyć, jest przerażające” – stwierdziła Mitchell. „Jestem szczególnie wdzięczna tej młodej ofierze, która zechciała odważnie opowiedzieć swoją historię. Dzięki interwencji troskliwego krewnego, dokładnemu śledztwu policji i ciężkiej pracy prokuratorów sprawiedliwości stało się zadość”.

Sonda Czy kary za przemoc wobec dzieci są w Polsce wystarczająco surowe? Tak Nie

Arizona mother and partner sentenced for 'horrific' child abuse, including setting 10-year-old on fire https://t.co/TGafPNfnId— Fox News (@FoxNews) August 30, 2023

