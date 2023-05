Mąż i żona gwałcili niepełnosprawne dziecko. Koszmar zaczął się, gdy chłopiec miał siedem lat

Na stadionie wybuchła panika! Co najmniej 9 osób nie żyje. "To była prawdziwa lawina"

Makabra podczas pokazu samochodów. Strzelali do nich jak do kaczek. Zginęło co najmniej 10 osób

44-latka gwałciła 7-letniego chłopca! Jej mąż filmował. Koszmar trwał pięć lat

To, co robiła ta para, mrozi krew w żyłach! Australijskie media opisują przerażającą sprawę pedofilskiej pary małżonków, która latami wykorzystywała seksualnie niepełnosprawnego intelektualnie chłopca. Koszmar zaczął się jeszcze w 2015 roku, gdy ofiara miała zaledwie siedem lat. 50-letni Paul Bamforth i jego żona, 49-letnia Julia Bamforth, zwabili dziecko do swojego domu w miejscowości Narara i faszerowali je narkotykami. Niepełnosprawny intelektualnie chłopiec uzależnił się od środków odurzających, co pedofile wykorzystali. Nakazywali dziecku spełniać seksualne zachcianki 44-letniej początkowo kobiety, w zamian oferując narkotyki. "Nie chciałem tego robić, ale musiałem" - zeznał potem chłopiec. Kobieta molestowała ofiarę przez kolejnych 5 lat, a jej mąż wszystko nagrywał. Nagrania z dziecięcą pornografią trzymali przyklejone taśmą do spodu stolika nocnego. W końcu chłopiec powiedział znajomym o tym, co się z nim dzieje, nazywając Paula pedofilem.

146 pedofilskich zarzutów dla małżonków z Australii. Wyrok zapadnie w tym roku

Gdy informacje o tym dotarły do pary oprawców, ofiara została pobita i wsadzona do bagażnika. Gwałciciele chcieli gdzieś wywieźć 12-letniego już chłopaka, ale udało mu się uciec. Paul i Julia Bamforthowie zostali aresztowani w lutym 2021 roku. Śledztwo ujawniło kolejne koszmarne szczegóły sprawy. Z SMS-ów małżonków wynika, że kobieta marzyła o tym, by zajść z ofiarą w ciążę, a po urodzeniu dziecka również je gwałcić. Marzyła też o adoptowaniu sierot w tym samym celu. Małżonkowie wymieniali SMS-y, w których opisywali swoje pedofilskie fantazje. Wszystko to stało się dowodem ich winy. Przyznali się w sumie do aż 146 zarzutów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dziecka - kobieta do 78, mężczyzna do 68. Wyrok zapadnie jeszcze w tym roku.

Sonda Jaka kara powinna spotkać pedofila? Długoletnie więzienie Więzienie i dożytowotni zakaz kontaktów z małoletnimi Przede wszystkim zakaz kontaktu z małoletnimi, bo nie ma sensu utrzymywać kogoś takiego w czasie pobytu w więzieniu

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Tylko najtęższe umysły powalczą o komplet Pytanie 1 z 15 Największe jezioro w państwach należących do Unii Europejskiej znajduje się na terenie: Węgier Szwecji Włoch Dalej