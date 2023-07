Minister szokuje wyznaniami o seksie! "Miałem 1500 kochanek"

71-letni wiceminister kultury przechwalał się w muzeum w Rzymie liczbą kochanek! Vittorio Sgarbi: "Miałem 1500 kobiet"

Takiego przemówienia wiceministra jeszcze chyba nie było nawet we Włoszech! W kraju wybuchł skandal, wielu wzywa Vittorio Sgarbiego (71 l.) do ustąpienia, on nie ma zamiaru i trzyma się kurczowo swojego stołka, twierdząc, że spiskuje przeciwko niemu lewactwo. Co się stało? Niedawno włoski wiceminister kultury został zaproszony na spotkanie do muzeum sztuki nowoczesnej MAXXI w Rzymie. Na scenie widać było m.in. pisarza Michela Houellebecqa. Vittorio Scarbi wskoczył na scenę i zaczął zdumiewającą perorę. Bynajmniej nie mówił o obrazach i rzeźbach czy też o dotacjach na kulturę, tylko przechwalał się swoimi łóżkowymi podbojami! W przemowie okraszonej licznymi wulgaryzmami Vittorio Sgarbi powiedział zebranym miłośnikom sztuki, że w całym swoim życiu miał około 1500 kobiet, a jego średnia wynosiła 9 kochanek w miesiącu.

Wulgaryzmy w galerii sztuki. Wiceminister kultury opowiadał o swoim penisie i prostacie. "Chodzi o penetrację!"

"Po 67 roku życia pojawia się prostata i musisz walczyć z tą k.. j..., jakiej jeszcze w życiu nie widziałeś!" - diagnozował z żalem, a potem nazwał swój narząd, będący tego dnia w centrum uwagi, "organem wiedzy". "Chodzi o penetrację, musicie to wiedzieć" - precyzował polityczny casanova. Po co to wszystko było? Czy tego dnia wiceminister, zresztą przyjaciel zmarłego niedawno Silvio Berlusconiego, wychylił o jeden kieliszek prosecco za dużo? Tego nie wie nikt, ale zewsząd słychać głosy wzywające jurnego polityka do rezygnacji ze stanowiska. Minister kultury wydał już oświadczenie, w którym stwierdza, że zbada sprawę, a na wulgarne wystąpienia w muzeach miejsca nie ma. Tymczasem Vittori Sgarbi uważa, że nie zrobił nic złego. Uważa, że to skrajna lewica chce go "cancelować".

Sonda Czy zachowanie wiceministra było niestosowne? Tak, powinien ustąpić ze stanowiska Tak, ale nie musi ustępować Nie zrobił nic złego

A strong controversy is brewing in the Italian government over the performance of Culture Undersecretary Vittorio Sgarbi at the MAXXI Museum in Rome, where he indulged in insults, vulgarity and sexist phrases.A small excerpt 👇 pic.twitter.com/HYaERkzOhb— Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) July 3, 2023

