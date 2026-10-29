Mówiła, że Brigitte Macron to facet. Przełomowa decyzja sądu!

Brigitte Macron przegrywa w sądzie. Zwrot w sprawie plotek o jej płci

Miał być wielki proces i triumf nad plotkarzami, a jest porażka! Brigitte Macron póki co nie ma szans w głośnym procesie przeciwko amerykańskiej komentatorce Candace Owens. Żona prezydenta Francji pozwała ją za rozpowszechnianie informacji, jakoby pierwsza dama urodziła się jako mężczyzna. Jak informuje „Daily Mail”, sędzia Sheldon Rennie orzekł, że sąd w Delaware nie ma jurysdykcji nad Owens, która mieszka w Tennessee.

Emmanuel i Brigitte Macron pozwali komentatorkę w lipcu 2025 roku. Zarzucili jej rozpowszechnianie fałszywych plotek dotyczących płci pierwszej damy Francji oraz życia małżeńskiego pary.

Owens uznała decyzję sądu za sukces. Sprawa jednak się nie kończy. Pozew przeciwko dwóm firmom związanym z komentatorką nadal może być rozpatrywany.

Brigitte Macron wcześniej przegrała podobny proces, wytoczony innym głosicielom plotki

Wcześniej żona Emmanuela Macrona przegrała proces w podobnej sprawie. Dotyczył on filmu z 2021 roku nagranego przez dwie kobiety z Francji, które dowodziły, że Brigitte Macron urodziła się jako facet. Wróżbitka Amandine Roy i blogerka Natacha Rey przedstawiły obszerny materiał mający dowodzić ich racji. Jak twierdzą, Brigitte Macron urodziła się jako mężczyzna, który w jej oficjalnej biografii przedstawiany jest jako jej brat Jean, ale Jean w pewnym momencie znika i dopiero w tym momencie zjawia się Brigitte. Według kobiet brak jakiegokolwiek dowodu na to, by postać przyszłej pierwszej damy Francji istniała wcześniej, przed zniknięciem Jeana, co ma dowodzić, podobnie jak fizyczne podobieństwo brata i siostry, iż to jedna i ta sama osoba. W 2024 roku sąd pierwszej instancji skazał dziennikarkę i wróżkę na grzywny po osiem tysięcy euro za zniesławienie, ale one złożyły apelację. I wygrały! Sąd drugiej instancji parę dni temu uznał, że kobiety działały w granicach wolności słowa. Według Sądu Apelacyjnego w Paryżu wróżka i blogerka nie dopuściły się zniesławienia, bo miały prawo do publicznej debaty i wyrażenia swojej opinii na temat wniosków wyciągniętych przez nie ze zgromadzonego materiału. Trzeba podkreślić, że brak tu jakichkolwiek sądowych potwierdzeń rewelacji o Brigitte Macron.

A judge in Delaware ruled that French President Emmanuel Macron and his wife, Brigitte, could continue their defamation lawsuit against the companies of right-wing podcaster Candace Owens, but not against Owens herself https://t.co/srsUihkn1m— Reuters (@Reuters) October 28, 2026

Sonda Czy Brigitte Macron może by według ciebie facetem? To możliwe! Kompletne bzdury!