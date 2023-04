Możliwe, że Kuwejt będzie uczestniczył w odbudowie Ukrainy. Kijów liczy na takie wsparcie

Agencja Ukrinform podała, że Dmytro Kuleba przeprowadził w tej sprawie rozmowy z dyrektorem generalnym Kuwejckiego Funduszu na rzecz Arabskiego Rozwoju Gospodarczego Waleedem Al-Baharem. Kuwait Fund for Arab Economic Development jest publiczną instytucją finansową zaangażowaną w projekty rozwojowe w 105 krajach na łączną kwotę 21,8 mld USD. Agencja cytuje wypowiedź twiiterową dyplomaty: „W Kuwejcie spotkałem się z Waleedem Al-Baharem, pełniącym obowiązki dyrektora Kuwejckiego Funduszu na rzecz Arabskiego Rozwoju Gospodarczego, aby zaprosić Kuwejt do udziału w odbudowie Ukrainy. Omówiliśmy projekty społeczne i humanitarne, zwłaszcza budowę szkół i szpitali”. Resort Kuleby przekazał, że Waleed Al-Bahar wyraził gotowość uczestnictwa fundacji, którą kieruje do udziału w Międzynarodowej Konferencji Odbudowy Ukrainy. Nad planami odbudowy mają radzić w Londynie pod koniec czerwca. Podkreślił też, że interakcja z Ukrainą stanie się jednym z priorytetów funduszu. Rozmawiano także o realizacji programów wsparcia psychologicznego i rehabilitacji Ukraińców, którzy ucierpieli w czasie wojny. W opinii ministra Kuleby „w ogólnej perspektywie powojennej odbudowy Ukraina ma szansę stać się największym placem budowy na świecie”.

Odbudowa Ukrainy, pełną parą, może rozpocząć się dopiero po zakończeniu wojny. Nim to nastąpi, to na bieżąco przywracane są do stanu poprzedniego obiekty m.in. infrastruktury krytycznej, ochrony zdrowia i oświaty. Jak wyliczył Bank Światowy tylko na te działania w tym roku Ukraina będzie potrzebowała 14 mld USD. Według szacunków Banku na Ukraina na odbudowę zniszczonego wojną kraju będzie potrzebowała dwa razy tyle, ile wynosił jej PKB w roku 2021. To jest ok. 411 mld USD. Jeśli zniszczeń będzie przybywało, potrzeba będzie jeszcze więcej pieniędzy. Gdy szacowano koszty odbudowy w październiku 2022 r. była mowa o 350 mld USD. Jak długo potrwa odbudowa Ukrainy? To zależy od wielu czynników. Od tego, czy zniszczeń będzie przybywać, czy wojna zakończy się w tym roku czy później, w jakim tempie gospodarka Ukrainy będzie wracała do stanu sprzed 2022 r., ilu uchodźców wróci do kraju, czy i w jakim stopniu zostanie umorzone zagraniczne zadłużenie Kijowa itd. itd. itd. Eksperci szacują, że cały proces może potrwać od 7 do 20 lat.

Zastępca sekretarza stanu USA Victoria #Nuland o zamiarze przekazania Ukrainie zamrożonych ( ukradzionych) funduszy rosyjskich: Według Banku Światowego odbudowa Ukrainy może obecnie kosztować 411 miliardów dolarów w ciągu następnej dekady.Dlatego między innymi pracujemy nad… pic.twitter.com/xQz8WHzseE— Piotr Panasiuk (@PanasukPetr) April 14, 2023