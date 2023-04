Księżna Kate jest modową inspiracją dla milionów kobiet na świecie

Od momentu, kiedy książę William zaręczył się z Kate Midddleton, cały świat na nią patrzy. A od czasu ich ślubu księżna Kate jest inspiracją dla milionów kobiet i wzorem do naśladowania. Jej stylizacje są najczęściej gustowne, świetnie skomponowane i zdaniem stylistów to po prostu strzał w modową dziesiątkę, bowiem księżna Kate potrafi z wyczuciem łączyć modę z królewską etykietą. Stosuje się do jej zasad, ale jednocześnie swoim ubiorem lubi podkreślić, że wie, co w modowej trawie piszczy, np. wybierając płaszcz lub dodatki w kolorze roku Instytutu Pantone.

Kate Middleton ubiera się w sieciówkach. Podbiła tym serca kobiet

Księżna Kate stawia na klasykę i elegancję. Ma klasę. W jej stylizacjach widać powiew klasyki, nutkę romantyzmu i przede wszystkim dobry smak. Sappho Brammer, właścicielka firmy Sparkling Jewellery, na łamach "Daily Mail" powiedziała kiedyś, że sekretem stylu Kate są perły, a perły nosiła też księżna Diana. Jednak Kate podbiła serca kobiet, kiedy okazało się, że ubiera się w sieciówkach! I łowi w nich prawdziwe perełki. Ba! Jedną rzecz nosi wielokrotnie! W efekcie wystarczy, że Kate pokaże się w sukience, marynarce czy butach z jednej z sieciówek, a towar natychmiast jest rozchwytywany!

Najgorsze stylizacje księżnej Kate. Kuse sukienki i cekiny to dopiero początek!

Mało kto jednak wie, że nie zawsze tak było. Nawet Kate Middleton zdarzały się modowe wpadki. I to jakie! Nie uwierzycie, ale dawniej księżna Kate ubierała się wprost okropnie! Zbyt kuse sukienki, wszechobecne cekiny, rozciągnięte swetry i zbyt głębokie dekolty to dopiero początek! Ba, zdawała się nie przejmować, że podczas zabawy ze znajomymi widać jej spod sukienki bieliznę, a bluzka na ramiączkach odsłania zbyt dużo. Trzeba jednak oddać Kate sprawiedliwość, dodając, że tak okropnie ubierała się w młodości, zanim poznała księcia Williama. Wygląda więc na to, że znajomość z następcą do brytyjskiego tronu wpłynęła na przemianę Kate. I to dosłownie! Bo dziś świat mody zachwyca się jej ubiorem.

My zaś w galerii poniżej przypominamy najgorsze stylizacje księżnej Kate! Ciekawe, czy rozpoznacie ją na zdjęciu numer 7!