Najseksowniejsza przyrodniczka świata kupiła sobie ultrajadowitego pająka. Przytula się do niego. "Zwariowała"

Do Rosie Moore wzdycha pół świata. 26-letnia Amerykanka, piękna badaczka świata niebezpiecznych zwierząt, a w wolnych chwilach modelka, została jakiś czas temu okrzyknięta najseksowniejszą przedstawicielką świata nauki. Trudno się z tym nie zgodzić, choć ona sama podkreśla, że chce walczyć ze stereotypami. "Kiedy ludzie myślą, że jesteś tylko modelką, wydaje się, że myślą o tobie gorzej. Kiedy jednak dowiedzą się, że wykonujesz szanowany zawód, to tak, jakby coś się w nich zmieniło, mają o tobie większe mniemanie".

Seksowna badaczka kupiła sobie pająka. "Zawsze go chciałam"

26-latka na co dzień ma spory kontakt z bardzo niebezpiecznymi zwierzętami. Okazuje się jednak, że po pracy też lubi się nimi otaczać. Na Instagramie poinformowała niedawno, że kupiła sobie czarną wdowę, ekstremalnie jadowitego pająka. "Czarna wdowa jako zwierzątko domowe? Tak! Marzyłam o nim od lat i w końcu go mam! Nie rób tego, co ja, nie szukaj, nie zdobywaj ani nie dotykaj takiego pająka, chyba że jesteś na to przygotowany. Ukąszenia czarnej wdowy mogą być niebezpieczne" - napisała i pokazała, jak bawi się ze swoim nowym pupilem.

Czarna wdowa? "Groźna dla dzieci i starszych osób"

Pod postem posypały się komentarze przerażonych fanów. "Zwariowałaś?" , "Wszystko jest ok, dopóki... go nie zgubisz", "Dlaczego akurat czarna wdowa? Przecież jej jad może zabić w kilka sekund!" - piszą. Ona wyjaśnia. "Wielu ludzi myśli, że są po prostu śmiertelnie niebezpieczne, że jeśli cię ugryzą, to po prostu umrzesz. Ale to nieprawda. Szanse, że ugryzienie przez czarną wdowę będzie śmiertelne, są w rzeczywistości bardzo niskie. W naprawdę realnym niebezpieczeństwie są tylko osoby starsze lub dzieci".

