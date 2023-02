"NATO bierze udział w konflikcie". Władimir Putin powiedział to wprost

Władimir Putin oskarża NATO o branie udziału w wojnie na Ukrainie. "To naprawdę jest uczestnictwo"

Od początku wojny na Ukrainie kraje Zachodu wspierają ten kraj w walce z rosyjską agresją, jednak jednocześnie starają się nie zostać stroną w tym konflikcie. Ale wysyłanie czołgów i spekulacje o możliwości myśliwców powodują coraz bardziej nerwowe reakcje Rosji. A najnowsze słowa Władimira Putina na ten temat są wyjątkowo jednoznaczne. NATO pośrednio bierze udział w wojnie na Ukrainie - stwierdził dziś, 26 lutego Władimir Putin w rozmowie z telewizją Rossija-1. "Wysyłają na Ukrainę broń wartą dziesiątki miliardów dolarów. To naprawdę jest uczestnictwo" - powiedział rosyjski dyktator, odnosząc się do dozbrajania Ukrainy przez Zachód. "Oznacza to, że biorą udział, choć pośrednio, w zbrodniach popełnianych przez kijowski reżim" – dodał w swoim stylu Władimir Putin.

Rosyjski dyktator: Zachód chce rozbicia Rosji i urządza świat pod kątem swoich interesów

Następnie stwierdził, że celem Zachodu jest rozbicie Federacji Rosyjskiej. "Tylko wtedy być może przyjmą nas do tak zwanej rodziny ludów cywilizowanych, ale tylko osobno, każdą część osobno" - powiedział dyktator. Mówił też o tym, że Stany Zjednoczone chcą jednobiegunowego świata opartego na ich własnych interesach, ale Rosja będzie walczyć o świat wielobiegunowy i zwycięży. "Przeciwko czemu jesteśmy? Przeciwko temu, że ten nowy świat, który się kształtuje, jest budowany tylko w interesie jednego kraju, Stanów Zjednoczonych. Teraz, gdy ich próby reorganizacji świata na własną modłę po upadku Związku Radzieckiego doprowadziły do tej sytuacji, jesteśmy zobowiązani zareagować" - ogłosił dyktator.

