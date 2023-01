Nauczyciel pobił ucznia podczas lekcji! Mocne wideo pokazuje cios za ciosem

Nie zgadniesz, o co kłóciły się księżna Kate i Meghan! Znajdziesz to w swojej szafce

Nauczyciel rzucił się na ucznia podczas lekcji! Przypadł nastolatka do ściany, powalił go na podłogę

Do tych zdumiewających wydarzeń doszło w Humble High School w amerykańskim stanie Teksas. Trwała właśnie lekcja angielskiego w dziesiątej klasie, uczniowie mają w niej po 15-16 lat. Jak potem ustaliła telewizja ABC, nauczyciel, który prowadził lekcję, był na zastępstwie. Miał problem z utrzymaniem dyscypliny i musiał uspokajać klasę. Kazał jednemu z uczniów zająć miejsce w ławce, przestać rozmawiać i zacząć słuchać. Najwyraźniej coś poszło nie tak... W pewnym momencie nauczyciel wpadł w szał, a uczniowie uwiecznili wszystko telefonem. Co widać na nagraniu ze szkoły w Humble, które obiegło już świat? Mężczyzna w fioletowej bluzie rzuca się na nastolatka. Wykopuje spod niego krzesło i dociska chłopaka do ławki. Potem wyciąga go pod ścianę i przyciska do niej.

Uczniowie nagrali telefonem, jak nauczyciel bije nastolatka podczas lekcji. Mężczyzna dostał wypowiedzenie z pracy

W klasie słychać głosy wystraszonych i podekscytowanych kolegów zaatakowanego chłopaka. Kilku z nich podchodzi nawet do nauczyciela, chcąc rozdzielić go z nastolatkiem. Ale nauczyciel zamiast się cofnąć, powala ucznia na podłogę. Czy mężczyzna poniesie konsekwencje swojego zachowania? Według ABC tak - nauczyciel dostał już wypowiedzenie. Elvert Bolden, ojciec nastolatka twierdzi, że chłopak po ataku nauczyciela wymagał opieki medycznej i nie wie, czy wróci do tej szkoły, czy postanowi ją zmienić. "Nie chcę, żeby ten nauczyciel mógł pracować w tej szkole, w tym stanie ani w tym kraju" - deklaruje Elvert Bolden.

The nearly 30-second clip allegedly shows the teacher slamming the 10th-grade student onto a table and then shoving him against a wall. The family is now demanding more should be done. https://t.co/gzZvBIVDgO— ABC13 Houston (@abc13houston) January 13, 2023

