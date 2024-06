i Autor: Shutterstock, Pitt Country Sherrif's Office

To już plaga

Nauczycielka wykorzystała 14-latka! Inwazja seks nauczycielek

To już inwazja! Kolejna nauczycielka została aresztowana w Stanach Zjednoczonych za uprawianie seksu z nieletnim uczniem. Heydi Monroy (37 l.) jest oskarżona o gwałt po dochodzeniu przeprowadzonym w Wellcome Middle School w Greenville w Karolinie Południowej. To wierzchołek góry lodowej! Co się dzieje z nauczycielkami w Ameryce?