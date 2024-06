Nauczycielka ze szkoły podstawowej wykorzystywania seksualnie 10-letniego chłopca! Przerwał milczenie po latach

Nauczycielki, które molestują seksualnie uczniów szkół, w których pracują, to temat często pojawiający się w zachodnich mediach. Zazwyczaj chodzi o nauczycielki ze Stanów Zjednoczonych, ale w tym przypadku o kobietę z Wielkiej Brytanii. A także o wyjątkowo młodą ofiarę, bo nie o nastolatka, a zaledwie 10-letniego chłopca z podstawówki! Jak stwierdził sędzia, 61-letnia dziś Denise Povall z Yorkshire jest winna czynów pedofilskich, których dopuszczała się w 2000 roku, kiedy pracowała w szkole podstawowej w rejonie Harrogate. Choć od tamtej pory minęło ćwierć stulecia, kobieta została skazana dopiero teraz. Czemu tak późno?

„To, co odkryliśmy, można opisać jedynie jako złe i ciągłe wykorzystywanie seksualne małego dziecka przez pedofila"

Jak pisze Daily Mail, ofiara nauczycielki dopiero po latach postanowiła przerwać milczenie. Jako dorosły mężczyzna poszedł na policję i złożył zeznania. Okazało się, że nie jest za późno, by kobieta odpowiedziała za swoje czyny. Jak wykazało dochodzenie, Denise Povell kupowała chłopcu prezenty i wysyłała mu SMS-y, po czym zaatakowała go. Teraz uznano ją za winną takich przestępstw, jak grooming (uwodzenie dziecka), namawianie nieletniego do seksu i napaść na tle seksualnym. „To, co odkryliśmy, można opisać jedynie jako złe i ciągłe wykorzystywanie seksualne małego dziecka przez pedofila" - ogłosili śledczy. Sąd koronny w Yorku skazał 61-latkę na 8 lat więzienia.

Sonda Czy znasz kogoś, kto był molestowany przez nauczyciela? Tak Nie

Paedophile and teaching assistant Denise Povall (Image: North Yorkshire Police)Denise Povall, now 61, carried out what police described as an “evil and sustained” campaign of abuse of the child. She gave him gifts and groomed him. pic.twitter.com/wx2PzOD232— Craig in England (@ghost_wales) June 7, 2024

QUIZ. Tych polskich słów nie zna byle kto! Zasłużysz na oklaski, jeśli przejdziesz ten test Pytanie 1 z 10 Co to jest pajdokracja? Władza klasy pracującej Władza dzieci Władza nielicznych Dalej