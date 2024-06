Nauczycielki proponowały orgię uczniom! Odkryto szokujące wiadomości

Nauczycielki proponowały uczniom orgię na szkolnej wycieczce! Wysyłały zdjęcia w bieliźnie

Kolejna wiadomość o nauczycielkach ze Stanów Zjednoczonych, które molestowały seksualnie uczniów! Nauczycielka uprawiała seks z uczniem, molestowała dzieci, zaszła w ciążę z uczniem... Te doniesienia przestają nas już dziwić, ale ich liczba niepokoi i zastanawia. Tym razem chodzi o zupełnie wyjątkową i szokującą sytuację. Dwie nauczycielki ze szkoły średniej wypisywały do swoich uczniów wiadomości na Snapchacie, w których proponowały im orgię i pokazywały im swoje zdjęcia w bieliźnie! Jak pisze Daily Star, Alexsia Saldaris i Jennifer Larson ze Stanów Zjednoczonych straciły już pracę. Co dokładnie proponowały nastolatkom?

Dwie nauczycielki pisały na Snapchacie, że marzą o seksualnym czworokącie z udziałem swoim oraz dwóch chłopców ze szkoły

Kobiety podobno pisały, że marzą o seksualnym czworokącie z udziałem swoim oraz dwóch chłopców ze szkoły Joseph Craig High School w Janesville w stanie Wisconsin. Podczas szkolnej wycieczki dobierały się do uczniów, całując ich i dotykając, a także proponując picie alkoholu. Sprawa wyszła na jaw, bo Saldaris dała jednemu z nastolatków kluczyki do szkolnego samochodu i pozwoliła mu go prowadzić. O sprawie dowiedziała się dyrekcja. Niewłaściwe relacje nauczycielek z uczniami ujawniono także dzięki innemu nauczycielowi, który podejrzał grupę uczniów śmiejących się nad zdjęciami Salsaris w bieliźnie, które mieli w telefonach. Departament Policji w Janesville prowadzi dochodzenie w sprawie wyczynów nauczycielek.

🇺🇸 Two female teachers forced to resign after allegedly trying to set up a foursome with one of their students.Teachers Alexsia Saldaris and Jennifer Larson allegedly tried seducing one of their male students at Joseph Craig High School in Wisconsin.The women admitted to… pic.twitter.com/gE8qAVRPZs— X News Journal (@XNewsJournal) June 11, 2024

