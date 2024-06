Nazwała syna Izaak i zabiła go! "Chciała złożyć go w ofierze"

36-latka zabiła swoje dzieci. Policji powiedziała, że 2-letniego syna Izaaka chciała "złożyć w ofierze"

W historii zawartej w Starym Testamencie Abraham po nakazie od Boga chce złożyć własnego ukochanego syna Izaaka w krwawej ofierze, ale w ostatniej chwili anioł ratuje młodzieńca, a ofiarą staje się baranek. Czy 36-letnia Ashley Parmeley w jakiś sposób inspirowała się tą opowieścią? Według Fox 8 New Orleans nazwała synka Izaak, a potem zabiła go i powiedziała policji, że chciała "złożyć go w ofierze"! Ta straszna historia rozegrała się w amerykańskim stanie Missouri. Pozornie samotna matka z 2-letnim synem i 9-letnią córką Scarlet byli szczęśliwą rodziną. Ale dziś wszystko wskazuje na to, że kobieta mogła zmagać się z depresją poporodową. 28 maja Ashley Parmeley przyszła na komisariat policji w Festus i powiedziała, że zabiła swoje dzieci.

Matka utopiła 2-letniego syna w fontannie, a 9-letnią córkę zastrzeliła. Potem pojechała na policję

36-latka została zatrzymana, a funkcjonariusze zaczęli sprawdzać wiarygodność jej opowieści. Niestety, okazało się, że to wszystko prawda. Parmeley najpierw próbowała udusić synka, a potem położyła go nieprzytomnego na siedzeniu samochodu, wsadziła do pojazdu także córkę i zaczęła jechać przed siebie. Zorientowała się po pewnym czasie, że Izaak żyje. Zatrzymała się przy fontannie należącej do ośrodka wypoczynkowego Timber Creek Resort na obrzeżach St. Louis i tam utopiła dziecko, a 9-letnią Scarlet zastrzeliła. Potem pojechała na policję.

"Zawsze zadawałam sobie pytanie, czy dzieci byłyby szczęśliwsze, gdybym nie była ich opiekunem"

Czemu to zrobiła? Wiadomo, że w jej rodzinie było wiele równie tragicznych zdarzeń, przykładowo wuj Ashley zabił swoich rodziców. Kobieta walczyła też z byłym partnerem o prawa do opieki nad synem i córką. Jak zauważają amerykańscy dziennikarze, kobieta przed zabójstwami zmieniła zdjęcie profilowe na Facebooku tak, że było tam tylko czarne pole. Wcześniej pisała: „Odizolowałam się. Wyglądałam na osobę bardzo nieśmiałą i nieprzyjazną, a tak naprawdę potrzebowałam przyjaciela bardziej niż czegokolwiek. Zawsze zadawałam sobie pytanie, czy dzieci byłyby szczęśliwsze, gdybym nie była ich opiekunem, bo wiedziałam, że zasługują na znacznie lepszy wzór do naśladowania”.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

