Niania wykorzystywała seksualnie malutką dziewczynką. Kręciła porno z udziałem niemowlęcia i pokazywała innym pedofilom

Ta niania to potwór w ludzkiej skórze. Aż trudno uwierzyć, co robiła ta niepozorna kobieta. Michelle Nicole Hidalgo (29 l.) pochodząca z Pacifica w Kalifornii została zatrudniona jako opiekunka do dziecka przez pewną rodzinę z Antiochii. Hidalgo miała opiekować się małą dziewczynką. Rodzice absolutnie niczego złego nie podejrzewali, a niemowlę nie było w stanie się poskarżyć na to, czego doświadczało od opiekunki. Tymczasem gdy za rodzicami zamykały się drzwi, niania pokazywała swoje drugie oblicze. Wykorzystywała niemowlę seksualnie i wszystko nagrywała, by pokazywać filmy innym pedofilom! Nie wiadomo, jak długo trwałaby działalność tej obrzydliwej postaci, gdyby nie to, że ktoś natknął się w sieci na jej nagrania i powiadomił policję.

Wysyłała filmy i zdjęcia poznanemu w sieci mężczyźnie. On prosił o coraz gorsze rzeczy

Michelle Nicole Hidalgo została zatrzymana w Antiochii we wrześniu zeszłego roku. Kobieta potwierdziła, że to ona była widoczna na nagraniu z sieci, ale próbowała bagatelizować całą sprawę, nazywając swój czyn "głupim błędem". Przeszukanie domu niani pokazało jednak, że nie był to żaden "błąd", a zorganizowany proceder. Hidalgo miała u siebie cały sprzęt niezbędny do kręcenia domowego porno i rozpowszechniania ohydnych filmów z udziałem dzieci. Na komputerze 29-latki znaleziono zapis jej rozmów z poznanym w sieci mężczyzną, który prosił ją o coraz bardziej drastyczne zdjęcia dziecka. Ona spełniała te prośby.

W wyniku ugody z prokuraturą kobieta przyznała się do winy w zamian za wycofanie części zarzutów, tych dotyczących rozpowszechniania pornografii dziecięcej

29-latka została aresztowana. Początkowo usłyszała cztery zarzuty związane z pornografią dziecięcą, potem trzy zarzuty molestowania dziecka w wieku poniżej 10 lat oraz wykorzystywania nieletniej do czynności seksualnych. W wyniku ugody z prokuraturą kobieta przyznała się do winy w zamian za wycofanie części zarzutów, tych dotyczących rozpowszechniania pornografii dziecięcej. Teraz grozi jej dożywocie, ale według „The Mercury News” może też teoretycznie wyjść na wolność po zaledwie 15 latach odsiadki. Wyrok zapadnie w lipcu. Sprawa jest rozwojowa, śledczy nie wykluczają, że ofiar było więcej.

