Nie żyje najstraszniejszy seryjny morderca w historii tego kraju! Gwałcił, zabijał, szczątkami karmił świnie

Nazwała syna Izaak i zabiła go! "Chciała złożyć go w ofierze"

Kanadyjski seryjny morderca, Robert Pickton, który na przełomie lat 90. i 2000 zwabiał kobiety na swoją farmę, a potem brutalnie je mordował, zmarł w więziennym szpitalu w wyniku obrażeń po tym, jak został zaatakowany przez innego osadzonego. 19 maja 51-letni mężczyzna, przebywający w zakładzie karnym Port-Cartier w prowincji Quebec, w którym karę dożywocia odbywał Pickton, dźgnął go zaostrzonym trzonkiem od miotły. Pickton zmarł w miniony piątek, 31 maja. Miał 74 lata.

Kanada. Gwałcił, mordował, karmił szczątkami świnie

To jeden z najstraszniejszych przestępców w historii Kanady. Świat usłyszał o nim w 2002 roku, gdy policja wkroczyła na jego farmę położoną na przedmieściach Vancouver w Port Coquitlam, w związku ze śledztwem w sprawie zaginięć kilkudziesięciu kobiet z najbardziej obskurnych ulic Vancouver - prostytutek i kobiet uzależnionych od narkotyków. Jak przypomina NBC, to, co odkryto na miejscu, przeraziło śledczych. Na posesji odnaleziono szczątki i DNA 33 kobiet. Sam Pickton przechwalał się jednak, że zabił w sumie 49 kobiet. "Podczas procesu świadek oskarżenia Andrew Bellwood powiedział, że Pickton opowiedział mu, jak dusił swoje ofiary, a ich szczątkami karmił świnie" - czytamy. Mięso potem było sprzedawane do ubojni. Nie wiadomo, ile mięsa, w którym znajdowały się resztki ludzkich ciał, trafiło do sprzedaży.

Nie żyje potworny morderca. Rodziny ofiar oddychają z ulgą

Pickton zwabiał kobiety do swojego gospodarstwa, po czym brutalnie je gwałcił, zabijał i ćwiartował. W 2007 roku postawiono mu sześć zarzutów morderstwa drugiego stopnia i skazano na dożywocie, z maksymalnym okresem zakazu zwolnienia warunkowego wynoszącym 25 lat. NBC cytuje siostrę jednej z ofiar Picktona, która informację o jego śmierci przyjęła z ulgą. "To przyniesie mi spokój. Gdy się o tym dowiedziałam, pomyślałam »Wow, nareszcie!«. Teraz wreszcie mogę to wszystko zostawić za sobą".

Morderca z maską z twarzy ojca | Pokój Zbrodni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.