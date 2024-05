Plotki o sławnej parze to prawda?! "Postanowił to zakończyć, już się wyprowadził"

Piękna tancerka przypadkiem uduszona podczas miłosnych igraszek! Partner odwiózł ją do szpitala i uciekł. Potem doszło do kolejnej tragedii

Była wielka namiętność, skończyło się wielką tragedią! Jak dziś wspomina zrozpaczona rodzina pięknej brytyjskiej tancerki Georgii Brooke (26 l.), kobieta bardzo się zmieniła, odkąd poznała Luke’a Cannona (31 l.). Mężczyzna miał na nią magnetyczny wpływ. Jak pisze "New York Post", tancerka robiła wszystko to, co nowy ukochany jej kazał, a on miał dla niej coraz to nowe wytyczne. A to kazał jej usiąść na wybranym przez siebie krześle podczas rodzinnego przyjęcia, a to wybierał ubrania, które miała zakładać. Inni jednak twierdzą, że Luke Cannon szczerze kochał Georgię i nie krzywdził jej. Jak było naprawdę?

SMS-y kochanków ujawniły wstrząsającą prawdę. Seksualna gra skończyła się śmiercią

Pewnego dnia 31-latek odwiózł konającą Georgię do szpitala w Yorkshire. Niestety, kobiety nie udało się ocalić. Okazało się, że przyczyną śmierci było uduszenie. Policjanci natychmiast zaczęli poszukiwania Luke'a, który uciekł ze szpitala. Znaleziono go nieopodal, powieszonego. Śledztwo ujawniło szokujące fakty. Z SMS-ów, jakie wymieniała para, wynika, że 26-latka i 31-latek prowadzili seksualne eksperymenty związane z podduszaniem. Odbywało się to za zgodą kobiety, przynajmniej sugerują to odnalezione wiadomości kochanków. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna przypadkiem udusił partnerkę, a potem z rozpaczy odebrał sobie życie.

All the freaky sex in the world won’t fill the hole in your soul.Dancer, 26, killed in drug-fueled 'sex game gone wrong' before boyfriend took own life https://t.co/De2h7GVULA via @nypost— MarlaSinger (@SibyloftheEast) May 16, 2024

