Nowy wojenny cel Putina. "Przyszedł tu, by nas zabić"

"Zdecydowałem się przeprowadzić specjalną operację wojskową. Rosja nie może istnieć z ciągłym zagrożeniem z terenu Ukrainy. Wy i ja zostaliśmy bez wyjścia - możemy bronić swoich ludzi tylko w taki sposób. W związku z tym podjąłem decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej. Jej celem jest obrona ludzi, którzy w ciągu ośmiu lat byli ofiarą prześladowań, ludobójstwa ze strony reżimu kijowskiego. W tym celu będziemy dążyć do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy" - tak mówił Władimir Putin 24 lutego, kiedy zaczął pełnoskalową wojnę na Ukrainie. Stwierdzenia o "nazistach" w ukraińskim rządzie z czasem zanikły. Bo Putin od początku myślał o wojnie inaczej - przekonuje doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

"On nie może przetrwać, jeśli przegra wojnę". Putin chce utrzymać władzę i zmusić Ukrainę do negocjacji

Jak powiedział Podolak w wywiadzie dla agencji UNIAN, rosyjski dyktator półtora roku temu sam nie wierzył w te słowa i tak naprawdę chciał po prostu zniszczenia Ukrainy i pozabijania Ukraińców. "Dlatego nie mamy możliwości negocjowania z osobą, która przyszła tu, by nas zabić. Ale teraz cele Putina się zmieniły" - powiedział Podolak. Jakie są te nowe wojenne cele Władimira Putina? Zdaniem Podolaka już tylko osobiste - utrzymanie władzy w Rosji. "Teraz zależy mu na przetrwaniu, osobistym przetrwaniu. On nie może przetrwać, jeśli przegra wojnę" - powiedział doradca Zełenskiego. "Powiedziałbym, że ta wojna jest dla Rosji wojną o pozostanie w jej obecnej ekspansjonistycznej formie" - dodał, podkreślając, że de facto okres ekspansji w dziejach Rosji się zakończył i że Putin chce zmusić Kijów do negocjacji pokojowych.

After #Russia's numerous demonstrative war crimes on the territory of #Ukraine, any "call for immediate negotiations" with Russia should be viewed as a conscious rejection of the moral principles of modern humanist societies; a rejection of the basic principles of democracy; a…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 26, 2023