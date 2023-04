OFICJALNIE! Finlandia w NATO! "To dla nas historyczny dzień"

To naprawdę straszne...

- Mam ogromną przyjemność złożyć na ręce sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena dokument przystąpienia Finlandii do NATO - powiedział szef fińskiej dyplomacji. - Otrzymawszy dokument akcesyjny możemy ogłosić, że Finlandia stała się 31. członkiem Paktu Północnoatlantyckiego - oświadczył Antony Blinken.

- Dzień, w którym stajemy się członkiem NATO to dla Finlandii historyczna chwila, bo bezpieczeństwo i stabilizacja są dla nas niezwykle istotne - oświadczył we wtorek na konferencji prasowej w Brukseli prezydent Finlandii Sauli Niinisto.

Jak zaznaczył, proces ratyfikacji członkostwa Finlandii w Sojuszu Północnoatlantyckim "nie był aż tak trudny, niemniej to duża ulga", że Finlandia została przyjęta do NATO

Szwecja następna?

- Jestem dumny, że mogę powitać Finlandię jako członka naszego Sojuszu, a w przyszłości mamy nadzieję powitać też Szwecję - oświadczył we wtorek na konferencji prasowej w siedzibie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. - Finlandia ma teraz najsilniejszych sojuszników na świecie - podkreślił szef NATO.

- Prezydent Putin chciał raz na zawsze zamknąć drzwi NATO - powiedział Stoltenberg, dodając, że rosyjski przywódca osiągnął odwrotny cel do zamierzonego, co udowadnia przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego kolejnego państwa.

- Czekamy na pełną ratyfikację członkostwa Szwecji w NATO - dodał prezydent Finlandii. - Z fińskiego punktu widzenia, członkostwo Szwecji jest bardzo ważne - podkreślił Niinisto.

