Pedofil fotografował własne dzieci w toalecie! Żona znalazła ukryte urządzenie

Pedofil zainstalował ukryty aparat w łazience. Filmował i fotografował własne dzieci, gdy korzystały z toalety. Żona odkryła prawdę

Trudno sobie wyobrazić, jaki szok musiała przeżyć ta kobieta! Mieszkanka Kalifornii w jednej chwili dowiedziała się, ze jej mąż to zboczeniec i że ich dzieci mogły zostać uwiecznione na materiałach pornograficznych właśnie przez niego... Sprawę opisał "New York Post". Kobieta podczas sprzątania łazienki dla gości znalazła w rejonie sedesu jakieś podejrzane urządzenie. Nie mogła uwierzyć własnym oczom, gdy zorientowała się, że to miniaturowy aparat fotograficzny, który reaguje na ruch i może wykonywać zdjęcia czy filmy z ukrycia! Przerażona kobieta nabrała podejrzeń, że to jej mąż zainstalował to urządzenie. Gdy tylko Ryan Rovito (34 l.) wrócił z pracy, skonfrontowała się z nim. Była w szoku, gdy jej mąż przyznał, że to on zainstalował ukryta kamerę i przysięgał, że zdemontuje całe urządzenie i nigdy więcej go nie założy.

900 zdjęć rozebranych dzieci w toalecie. Ojciec trafił do aresztu

Kobieta zrozumiała, że jej mąż mógł nagrywać własne dzieci w toalecie. Pobiegła na policję i zaniosła tam wszystko, co znalazła w łazience. Policjanci zbadali urządzenia i dokonali szokującego odkrycia. Na twardym dysku znaleziono aż 900 pornograficznych wizerunków dzieci... Materiał dowodowy był przytłaczający. Ryan Rovito został zatrzymany, kiedy jechał w korku samochodem. Mężczyzna trafił do aresztu, odpowie za posiadanie dziecięcej pornografii i filmowanie z ukrycia rozebranych osób.

Sonda Czy Jan Paweł II mógł tuszować pedofilskie skandale? Tak, to możliwe To wykluczone Z pewnością to robił

California man arrested for child porn after wife found hidden camera, turned him in https://t.co/ocb91RWBtN— Fox News (@FoxNews) March 18, 2023

QUIZ. Co znaczą te angielskie słowa? Zobacz, czy odpowiesz na podchwytliwe pytania! Pytanie 1 z 10 Barrister to... Adwokat Barman Grabarz Dalej