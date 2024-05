Co to było?!

54-latek zrzucił w przepaść 10-latka. Chłopiec próbował bronić 13-letniej siostry przed gwałtem

"Widziałem dziecko balansujące na krawędzi klifu i słyszałem krzyki, potem coś małego spadło w trzydziestometrową przepaść, ale początkowo nie miałem pojęcia, że to człowiek" - tak jeden ze świadków strasznych wydarzeń w Brighton opowiadał o nich w "The Mirror". Nad wysokim klifem rozegrały się tam dramatyczne sceny. Teraz sprawą zajmuje się sąd, przed którym staje niejaki Anthony Stocks (54 l.). Ciążą na nim zarzuty gwałtu na dziewczynce poniżej trzynastego roku życia i usiłowania zabójstwa dziesięcioletniego chłopca, mężczyzna nie przyznaje się do winy. Ale według prokuratury dopuścił się on niewyobrażalnych czynów.

Prokurator: „Oskarżony zmusił dziewczynę poniżej 13 roku życia do odbycia z nim kontaktu seksualnego. Chłopiec próbował interweniować”

Jak głosi akt oskarżenia, Stocks to bezwzględny pedofil. Rzucił się na trzynastoletnią dziewczynkę na klifie w Brighton, a kiedy o trzy lata młodszy brat ofiary chciał interweniować i bronić siostry, 54-latel zrzucił go w przepaść. „Oskarżony zmusił dziewczynę poniżej 13 roku życia do odbycia z nim kontaktu seksualnego, wiedząc, że jest to niewłaściwe. Chłopiec próbował interweniować” - powiedziała prokurator Zoe Johnson ławie przysięgłych. Według brytyjskich mediów chciał "pozbyć się" brata swojej ofiary, "by móc z nią być". Chłopiec cudem przeżył, choć spadł na beton. Jest jednak ciężko ranny. Proces trwa.

Sonda Jaka kara powinna spotkać pedofila? Długoletnie więzienie Więzienie i dożytowotni zakaz kontaktów z małoletnimi Przede wszystkim zakaz kontaktu z małoletnimi, bo nie ma sensu utrzymywać kogoś takiego w czasie pobytu w więzieniu

Paedophile, Anthony Stocks, 54, threw a 10-year-old boy over a 100ft cliff after the boy tried to stop him from raping his sister.Stocks is accused of sexual assault & rape against a girl under 13 & attempted murder of the boy & cruelty to a child. https://t.co/J6A6G2e1iP— Emily Wilding Davison (@Wommando) May 21, 2024

Trudny quiz geograficzny. My podajemy stolicę, a ty państwo. 15/20 punktów to sukces! Pytanie 1 z 20 Ankara to stolica… Turcji Tunezji Albanii Dalej