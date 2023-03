Polka podająca się za Madeleine McCann: "Polski lekarz mnie odurzał, byłam molestowana"

O Julii zrobiło się głośno w walentynki. To właśnie wtedy ogłosiła światu w mediach społecznościowych, że może być zaginioną 16 lat temu w Portugalii Brytyjką Madeleine McCann. 21-letnia Polka w zaledwie parę tygodni zyskała ogromną sławę, a razem z nią przyszły groźby śmierci, po których niejaka dr Fia Johansson, amerykańska prywatna detektyw i medium w jednym, zabrała ją do USA i wprowadziła do swojej posiadłości w Kalifornii. Od tamtej pory opiekuje się Julią i bada sprawę jej rzekomego związku z zaginioną. Julia poddała się badaniu DNA, którego wyniki mają być znane za parę tygodni.

Julia z Polski jest zaginioną Maddie? "Zdecydowanie nie jest biologiczną córką rodziców z Polski"

"Jeśli wyniki wskażą, że jest Brytyjką lub pochodzi z tego obszaru, będziemy kontynuować śledztwo w sprawie Madeleine McCann i skontaktujemy się z detektywami w Portugalii. Mamy teraz wiele dowodów, które wskazują, że Julia została z pewnością przemycona do Polski z innego kraju przez międzynarodową grupę zajmującą się handlem seksualnym. Wciąż prowadzimy dochodzenie, ale Julia zdecydowanie nie jest biologiczną córką swoich rodziców w Polsce" - twierdzi Johansson. Polka przechodzi też serię badań, ponieważ jej stan zdrowia jest daleki od dobrego. Podejrzewa się, że może mieć białaczkę. "Miała kiepskie dzieciństwo i doznała wielu nadużyć. Jest zaniedbana. Jej stan zdrowia jest bardzo zły, ma ciężką astmę i bardzo cierpi z powodu bólu kości" - przekazała niedawno Johansson.

Polka podaje się za Maddie McCann. Teraz chce pozwać matkę

Teraz Julia, która od paru tygodni przebywa w Stanach, udzieliła swojego pierwszego wywiadu. Powiedzieć, że jest sensacyjny, to mało. Polka twierdzi między innymi, że "planuje podjąć kroki prawne przeciwko kobiecie, która ją wychowała" - podaje RadarOnline. Julia chce pozwać swoją matkę za zniesławienie, po tym, jak parę tygodni temu kobieta wraz z rodziną wydała oświadczenie na temat rewelacji, jakie ogłosiła jej córka, nazywając je kłamstwami. "Dla nas jako rodziny oczywiste jest, że Julia jest naszą córką, wnuczką, siostrą, siostrzenicą, kuzynką i pasierbicą. Mamy wspomnienia, mamy zdjęcia. Julia również posiada te zdjęcia, bo zabrała je z domu rodzinnego wraz z aktem urodzenia, a także licznymi wypisami ze szpitali. Zawsze staraliśmy się rozumieć wszelkie sytuacje, które działy się z Julią. Liczne terapie, leki, psychologowie i psychiatrzy - to wszystko Julka miała zapewnione. Nie była pozostawiona sama sobie. Groźby pod naszym adresem ze strony Julii, jej kłamstwa i manipulacje. Działalność w Internecie. To wszystko widzieliśmy i próbowaliśmy temu zapobiegać, tłumaczyć, prosiliśmy by przestała" - napisali.

Julia był molestowana przez lekarza z Polski?

Julia tymczasem opowiedziała w wywiadzie, że jako 7-latka była molestowana i odurzana przez polskiego lekarza, który był znajomym jej rodziców. "Matka zbywała moje pytania o to, czy mogę być zaginioną Maddie i o to, jaka jest moja przeszłość" - twierdzi Julia. "Ta sprawa jest znacznie głębsza, niż się spodziewałam. Rzekoma matka Julii nie odbiera moich telefonów. Nie odpowiada na moje wiadomości tekstowe" - mówi natomiast Fia Johansson i zapowiada pozew przeciwko kobiecie.

