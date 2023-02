Polka twierdzi, że jest zaginioną Madeleine McCann. Wcześniej kręciła filmy porno

Julia Faustyna - bo pod takimi imionami świat poznał Polkę, która uważa, że jest zaginioną 16 lat temu w Portugalii Madeleine McCann - po raz pierwszy poinformowała o swojej teorii 14 lutego. Od tamtej pory jej konto na Instagramie zaczęło obserwować już milion osób. 21-latka publikuje tam między innymi zdjęcia, które mają wskazywać na jej uderzające podobieństwo do Maddie, oraz swoje wspomnienia. "Mam podobne oczy, kształt twarzy, uszy, usta, miałam szparę między zębami jak Madeleine". "Z wczesnego dzieciństwa pamiętam niewiele, poza obrazem wakacji w gorącym miejscu, gdzie była plaża i białe lub bardzo jasne kolorowe budynki z apartamentami" - pisała.

Julia Faustyna to zaginiona Madeleine? "Po prostu chce rozgłosu"

Kilka dni temu głos w sprawie zabrali rodzice Julii. Przedstawili oświadczenie, w którym stanowczo stwierdzili, że mają dowody na to, że to ich córka, a nie zaginiona, a także zdradzili, że Julia od lat zmaga się z poważnymi problemami psychicznymi. "Mamy wspomnienia, mamy zdjęcia. Julia również posiada te zdjęcia, bo zabrała je z domu rodzinnego wraz z aktem urodzenia, a także licznymi wypisami ze szpitali. Zawsze staraliśmy się rozumieć wszelkie sytuacje, które działy się z Julią. Liczne terapie, leki, psychologowie i psychiatrzy - to wszystko Julka miała zapewnione. Nie była pozostawiona sama sobie. Groźby pod naszym adresem ze strony Julii, jej kłamstwa i manipulacje. Działalność w Internecie. To wszystko widzieliśmy i próbowaliśmy temu zapobiegać, tłumaczyć, prosiliśmy by przestała". Więcej TUTAJ.

Podaje się za zaginioną, kręciła filmy porno?

Tymczasem w weekend gruchnęła informacja na temat "erotycznej" przeszłości Polki. "El Mundo" ujawnia, że kobieta w przeszłości sprzedawała treści erotyczne ze swoim udziałem. "Ma również profile z filmami erotycznymi na stronach Manyvids, Modelhub, IwantClips i Pornhub" - czytamy. "El Mundo" skontaktowało się z Julią. "Tak, kręciłam filmy pornograficzne, ale nie jestem aktorką porno i fakt, że je nakręciłam, niczego nie zmienia" - skomentowała. Rodzina kobiety uważa, że Julia zawsze chciała być sławna i wszystko, co w tej chwili robi, to sposób na zdobycie rozgłosu. Po tym, jak do prasy trafiły rewelacje na temat przeszłości Julii, młoda kobieta dezaktywowała swoje konta na Facebooku i Twitterze, a ustawienia tego na Instagramie zmieniła na prywatne.

Jak zniknęła Madeleine McCann?

Przypomnijmy, Madeleine McCann zaginęła w 2007 roku. Czteroletnia wówczas córka brytyjskiej pary została uprowadzona z pokoju hotelowego w ośrodku Praia de Luz w Portugalii. Od tamtej pory rodzina jej szuka. Jedną z hipotez było to, że dziewczynkę porwał pochodzący z Niemiec przestępca seksualny Christian Brückner, dziś 45-letni, który był złotą rączką w Praia de Luz w czasie zniknięcia Madeleine. Odsiaduje właśnie siedmioletni wyrok za zgwałcenie 72-letniej kobiety w tym samym ośrodku, którego dopuścił się we wrześniu 2005 roku.

