AVN Awards są przyznawane od 1984 roku w około 100 kategoriach. Ich celem jest wyróżnienie twórców treści dla dorosłych, a nazywane są "pornograficznymi Oscarami". W tym roku nominację dostała Polka, 22-letnia Cherry Candle, która w branży działa od około dwóch lat. Wschodząca gwiazda ma szansę na statuetkę w kategorii "Hottest Boy/Girl Creator Collab", czyli "Najgorętszy damsko-męski duet twórców". Została nominowana razem ze swoim zawodowym i życiowym partnerem, Włochem o pseudonimie Dave Candle.

Polska gwiazda porno o swojej pracy: "20-minutowy film to 12 godzin produkcji"

"Jako facet marzył o tym, żeby wejść do tego biznesu i zrobiliśmy to razem, ale ja też wcześniej o tym myślałam. Nie miałam tylko z kim tego zrobić. Gdy się poznaliśmy, nie musieliśmy nawzajem się na to namawiać. Wzięliśmy kamerę, nagraliśmy pierwszy film i opublikowaliśmy w internecie, żeby zacząć na tym zarabiać" - mówiła swego czasu w rozmowie z dziennikarką NaTemat, Agnieszką Miastowską. Opowiedziała też co nieco o kulisach powstawania treści pornograficznych. "Mogę powiedzieć, że 20-minutowy film, który pojawia się na Pornhubie czy innej stronie porno, to 12-godzinny dzień pracy. (...) Niektórym wydaje się, że wystarczy nagrać kilka filmów, opublikować je w internecie i zarobi się na tym fortunę. Podczas gdy przebicie się z tego tłumu profesjonalnych aktorów i ludzi, którzy próbują amatorsko nagrywać porno, jest naprawdę trudne. Nam zajęło 2 lata, by móc się nazwać znanymi".

Polka dostanie "porno Oscara"? Szykuje się wielka gala

Czy dla twórców filmów dla dorosłych także rozkłada się czerwony dywan? A jakże! Gala rozdania nagród jest zaplanowana na 7 stycznia 2023 w bajecznie luksusowym hotelu Resort World Las Vegas. O tym, kto dostanie statuetki, zdecydują fani. Głosowanie w 100 kategoriach trwa na stronie internetowej AVN Awards.

