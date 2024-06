Polska turystka zgwałcona na wakacjach! "Zatrzymany 24-latek"

39-letnia turystka z Polski zgwałcona przez 24-latka w Indiach. Mężczyzna wynajmował pokoje turystom

Dramat polskiej turystki w Azji. Jak podaje portal Indian Express, 39-letnia Polka została zgwałcona na północy Indii. Turystka przyjechała do Indii w maju, a na początku czerwca zatrzymała się w McLeod Ganj, niedaleko Dharamśali i to tam miało dojść do ataku. Zgłosiła się na policję w ostatni piątek, 14 czerwca. Następnego dnia został zatrzymany podejrzany o dokonanie gwałtu mężczyzna. Kartik Ch. (24 l.) wynajmuje pokoje turystom w McLeod Ganj. Twierdzi, że poznał kobietę w sklepie i chciał jej pomóc podczas zwiedzania okolicy. W Indiach problem brutalnych gwałtów jest niestety częsty.

"Zweryfikowaliśmy jej zarzuty. Wstępne dochodzenie wskazuje, że popełniono przestępstwo"

Według policji zeznania Polki są wiarygodne i wszystko wskazuje na to, ze faktycznie doszło do gwałtu. „Pomieszczenie, w którym doszło do przestępstwa, zostało sprawdzone przez zespół biegłych medycyny sądowej. Z pomieszczenia pobrano także próbki. Podejrzany jest przesłuchiwany, o toczącym się dochodzeniu informowana jest polska ambasada. Ofiara to obywatelka obcego państwa. Do Indii przyjechała na podstawie wizy turystycznej w celach rekreacyjnych. Zweryfikowaliśmy jej zarzuty. Wstępne dochodzenie wskazuje, że popełniono przestępstwo. Zeznania ofiary złożone na podstawie art. 164 kodeksu karnego zostały zarejestrowane przed lokalnym sędzią. Ofiara zidentyfikowała podejrzanego i wyszło na jaw, że kontaktowali się przez ostatnie dwa tygodnie” – przekazała mediom przedstawicielka policji w Kangrze Shalini Agnihotri, cytowana przez Indian Express.

