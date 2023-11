Porwał ją, zamknął w szopie, oblał benzyną i groził, że podpali. Szokujące nagranie!

23-letnia Chloe Jones z Akron wracała do domu, gdy na jej drodze pojawił się znajomy z widzenia, William Mozingo. Zaproponował jej podwózkę, jednak zamiast odwieźć ją do domu, porwał ją, obezwładnił i zamknął w starej szopie na odludziu. "Związano ją, oblano benzyną i grożono podpaleniem. Chloe została pobita od stóp do głów kijem bejsbolowym i pięściami. Dziesiątki razy groził jej nożem i mówił, że poderżnie jej gardło" - relacjonowała potem matka ofiary. "Była zmuszona załatwiać się pod siebie. Moja córka była podduszana wiele razy. Gdy traciła przytomność cucił ją. Chciał, żeby się obudziła i była w stanie w pełni zrozumieć wszystko, co jej robił" - cytuje ją "New York Post".

Dramat w USA. Porwał ją, dusił, kazał robić pod siebie

Chloe udało się uratować po kilku dniach, gdy w okolicach szopy pojawił się właściciel posesji i od razu zawiadomił policję. Funkcjonariusze opublikowali szokujące wideo z momentu uwolnienia kobiety i zatrzymania jej oprawcy! "Policja z Akron otoczyła szopę. Uzbrojeni policjanci wzywali Williama Mozingo, aby wyszedł z niej z rękami w górze. Gdy był skuty, inni funkcjonariusze weszli do garażu i skorzystali z drabiny, aby pomóc 23-letniej Chloe Jones wydostać się z pułapki" - czytamy w raportach.

Koszmar w USA. Seryjny porywacz znów uderzył

Młoda kobieta trafiła pod opiekę lekarzy. "Przy życiu trzymała mnie tylko myśl o moim maleńkim synku. Widziałam jego twarz przed oczami, wiedziałam, że muszę dla niego żyć" - relacjonowała potem. Mozingo to wykorzystywał, drwił, że już nigdy go nie zobaczy, a chłopczyk będzie się musiał wychowywać bez niej. Oprawca siedzi w areszcie. Ma obszerną kartotekę. Jest seryjnym porywaczem. W ostatnim dziesięcioleciu uprowadził kilka kobiet, odsiedział za to kilka wyroków.

Police Rescue 23-Year-Old Kidnapped Woman Held Captive in a Shed "Police say Chloe Jones was beaten with a baseball bat and held in the shed for four days before she was rescued. Jones says the accused kidnapper, William Mozingo, offered her a ride home. However, she ended up… pic.twitter.com/YS9uGd2wQr— Chief Nerd (@TheChiefNerd) November 8, 2023

