Zvonimir Stević, 65-letni serbski poseł Partii Socjalistycznej pewnie nie spodziewał się, że w jednej chwili stanie się sławny na cały świat. W dodatku z tak mało chwalebnego powodu. Podczas ostatniego posiedzenia parlamentu, w czasie gdy prezydent Aleksandar Vučić wezwał serbski parlament do normalizacji stosunków z Kosowem, tak, aby Serbia mogła ubiegać się o członkostwo w UE, Stević, zamiast uczestniczyć w debacie, oglądał na telefonie filmy dla dorosłych. Pech chciał, że został nagrany, a na filmie bardzo dokładnie widać, co oglądał przez ponad minutę.

Serbski polityk oglądał porno w parlamencie

Nagranie błyskawicznie rozeszło się po mediach społecznościowych i odbiło szerokim echem w całym kraju i poza jego granicami. Wygląda także na to, że zakończyło polityczną karierę posła. Żeby było jeszcze ciekawiej, 65-letni polityk był przewodniczącym Komitetu ds. Kosowa, temat debaty powinien go więc interesować nieco bardziej niż filmy dla dorosłych. Sprawę opisuje m.in. "Politico".

Skandal w parlamencie. "Zawsze będziesz porno posłem"

"To skandal i katastrofa. Zvonko, twoja rezygnacja jest realistyczna. Nie możesz dłużej pozostać posłem, bo nie umiesz sobie z tym poradzić” – powiedział mu podobno Ivica Dačić, serbski minister spraw zagranicznych i lider Partii Socjalistycznej. "Gdziekolwiek się pojawisz, cokolwiek powiesz, już zawsze będziesz posłem porno" - podsumował go. "Jestem żołnierzem partyjnym, zrobię, o co prosisz" - odpowiedział mu "porno poseł" i 7 lutego złożył rezygnację z mandatu.

i Autor: Socjalistyczna Partia Serbii Zvonimir Stević

🇷🇸 | El parlamentario serbio, Zvonimir Stevic, renunció luego de ser grabado viendo pornografía en su teléfono durante un acalorado debate en el parlamento, donde los legisladores discutían un posible acuerdo que involucraba lazos con la provincia separatista de Kosovo. pic.twitter.com/MUYWmxuqYK— Alerta Mundial (@AlertaMundial2) February 8, 2023

