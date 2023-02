Potworna śmierć rodziny. Po strzelaninie nie żyją rodzice i ich dwoje dzieci. "To była bardzo miła rodzina, dobrzy sąsiedzi"

Do tragicznego zdarzenia doszło w jednym z domów w New Jersey w USA. Jak informuje RMF24.pl, przybyli na miejsce policjanci odnaleźli ciała kobiety i mężczyzny oraz ich nastoletniej córki. Jak szybko się okazało nie były to jedyne ofiary strzelaniny. Do szpitala, w stanie krytycznym przetransportowano jeszcze jedno dziecko. Pomimo podjętej akcji ratunkowej, ono także nie przeżyło koszmarnej napaści. Jak zaznacza RMF24.pl, okoliczności tego zdarzenia nie są jasne, a ich wyjaśnieniem zajmują się mundurowi. Z informacji przekazywanych przez telewizję NBC wynika, że za napaścią miał stać ojciec i mąż ofiar.

Konsul Generalny RP w Nowym Jorku, Adrian Kubicki, potwierdził to, że w strzelaninie zginęła rodzina polskiego pochodzenia.

W strzelaninie w #Linden w New Jersey zginęła polska rodzina - rodzice i dwójka dzieci.Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z lokalną policją. Linden to dom dla wielu Polaków. Łączymy się w bólu z całą społecznością. Wszyscy w @PLinNewYork jesteśmy wstrząśnięci tą tragedią.— Adrian Kubicki (@Kubicki_Adrian) February 20, 2023

"W strzelaninie w Linden w New Jersey zginęła polska rodzina - rodzice i dwójka dzieci. Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z lokalną policją. Linden to dom dla wielu Polaków. Łączymy się w bólu z całą społecznością. Wszyscy w PLinNewYork jesteśmy wstrząśnięci tą tragedią" - czytamy w informacji opublikowanej na Twitterze przez Adriana Kubickiego.

Strzelanina w Linden (New Jersey). Nie żyje rodzina polskiego pochodzenia

RMF24.pl przytacza słowa sąsiadów tragicznie zmarłej rodzimy: - To była bardzo miła rodzina, dobrzy sąsiedzi. On był elektrykiem, ona kosmetyczką - powiedziała nauczycielka zastrzelonej nastolatki. "Nigdy nie było żadnych problemów, żadnych kłótni. Bardzo mili ludzie, pomocni" - miał dodać inny z sąsiadów.

Sprawę wyjaśniają lokalne służby mundurowe.