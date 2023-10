Propagandystka Putina żąda odpalenia bomby atomowej. "Świat cofnie się do 1993 roku"

"Pupilka Putina" wzywa do odpalenia bomby atomowej w... Rosji. „Wrócimy do mniej więcej roku 1993, telefonów przewodowych. Powiem wam. To było cudowne życie”

Margarita Simonian musiała naprawdę zdenerwować się tym, co wydarzyło się 27 sierpnia w Moskwie. Ukraiński dron spadł wtedy bardzo blisko jej luksusowej rezydencji, wybudowanej za pieniądze zarobione na propagandzie i podjudzaniu do wojny światowej. Zdesperowana "pupilka Putina", bo taki przydomek nadano wielbiącej dyktatora dziennikarce, widzi już tylko jedno wyjście z sytuacji zagrożenia. Redaktor naczelna reżimowej telewizji Russia Today w wystąpieniu wideo wezwała Rosję do zrzucenia bomby termojądrowej na... Rosję. A konkretnie na Syberię. Tak, to nie jest błąd. Z dziwnym, niebieskim makijażem na twarzy Simonian wygłosiła tyradę, w której przekonuje, że wybuch termojądrowy nad Syberią wystraszyłby Zachód, bo cofnąłby świat o 30 lat, niszcząc nowoczesne technologie i satelity. Wybuch termojądrowy „wyłączy całą elektronikę radiową, całą elektronikę cyfrową – wszystkie satelity” i będzie to „najbardziej humanitarna” forma szantażu nuklearnego - dowodzi w swoim wystąpieniu propagandystka. „Wrócimy do mniej więcej roku 1993, telefonów przewodowych. Powiem wam. To było cudowne życie” - rozmarzyła się. „Ultimatum nuklearne staje się coraz bardziej nieuchronne i coraz bardziej niemożliwe do uniknięcia" - dodała. Może jednak poczuć rozczarowanie, bo rzecznik Kremla dopytywany przez dziennikarzy już stwierdził, że wybuchu termojądrowego nad Syberią póki co nikt nie planuje.

Margarita Simonian groziła wojną NATO. "Jesteśmy w stanie wojny bezpośrednio z wami. [...] jutro Londyn, Paryż, Waszyngton mogą stanąć w ogniu"

Margarita Simonian wsławiła się wieloma wypowiedziami na temat wojny na Ukrainie, w zaledwie w lipcu wypowiadała takie buńczuczne słowa do państw zachodnich na antenie RT: "Jesteśmy w stanie wojny bezpośrednio z wami, a to oznacza, że nie jest to już specjalna operacja wojskowa na wschodzie Ukrainy, ale wojna z NATO wraz ze wszystkimi konsekwencjami, które się z tym wiążą. Zasługujemy na prawo do podjęcia kroków, które strona wojująca podejmuje w stosunku do strony przeciwnej". "Jeśli nie zorientują się, że jutro Londyn, Paryż, Waszyngton mogą stanąć w ogniu, nie zatrzymają się" - mówiła Simonian, odnosząc się do sojuszników Ukrainy. Wcześniej razem z Władimirem Sołowiowem żartowali w studiu na temat wojny. "Kiedy lekarz odrobacza kota, to dla lekarza jest to specjalna operacja, dla robaków wojna, a dla kota czyszczenie" - mówił Sołowiow, porównując stawiających opór mieszkańców Ukrainy do robactwa. Na jego słowa wszyscy obecni zareagowali potakiwaniem i śmiechem, a Margarita Simonian dodała: "Ukraina, w takiej formie, jak do tej pory, nie może istnieć. Nie będzie już Ukrainy, którą znaliśmy wiele lat. To już nie będzie Ukraina".

A top Russian state propagandist Margarita Simonian suggests to nuke… Russia pic.twitter.com/86Qy65T6cV— Mykhaïlo Golub (@golub) October 4, 2023

Activate "active search" mode!Simonian published a photo of a downed drone near her home today. Official confirmation that all "Pantsirs" that do not protect the Kremlin - protect Rublevka.OSINT specialists, you're up. We're waiting for the geolocation data on Simonyan's… pic.twitter.com/KRQLW11VyC— "Liberty of Russia" Legion (@legion_svoboda) August 21, 2023

