Przybyło obawiających się rosyjskiego najazdu. Dominuje postawa neutralna wobec wojny na Ukrainie

Badanie zostało przeprowadzone w pierwszym tygodniu maja, wzięło w nim udział 1100 respondentów. W ciągu sześciu miesięcy odsetek respondentów obawiających się inwazji Rosji na Kazachstan wzrósł z 8,3 do 15 proc. – podał (17 maja) niezależny rosyjski portal Sibreal.org powołując się na agencję Reuters. W stosunku do badań sprzed pół roku (te cytowane przeprowadzono na początku maja) stosunek Kazachów do wojny rosyjsko-ukraińskiej nie zmienił się i nadal ponad połowa ankietowanych (60 proc.) wykazuje wobec niej postawę neutralną i jednocześnie nie uznaje rosyjskich aneksji okupowanych ukraińskich terytoriów. Więcej Kazachów (21,1 proc.) popiera w tym konflikcie Ukrainę niż Rosję (12,8 proc.). Te ostatnie zestawienie jest o tyle skłaniające do refleksji z tego powodu, że w 19-milionowym Kazachstanie żyje 3 mln etnicznych Rosjan. Samo państwo ma najdłuższą w świecie granicę lądową z Federacją Rosyjską na długości 7598,8 kilometrów; od trójstyku z Chinami po wybrzeże Morza Kaspijskiego.

Skąd obawa Kazachów przed wielkim sąsiadem i jego tęsknotą za odbudowaniem Federacji Rosyjskiej w granicach sprzed roku 199? Wyjaśniał (dla PAP) analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Marcin Popławski: – Kazachstan prowadzi bardzo ostrożną politykę wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, co wynika z głębokich powiązań gospodarczych z Rosją(…). Kazachstan liczy na przejście w miarę suchą stopą przez okres falowania międzynarodowego systemu politycznego. Jednocześnie próbuje też czerpać z obecnej sytuacji jak najwięcej korzyści gospodarczych, a także poszerzać swoje pole manewru, np. przez intensyfikację kontaktów z UE (…). W Rosji do dyskursu politycznego powracają takie stwierdzenia, że Kazachstan to jest sztuczny twór, którego granice ukształtowały się w czasach ZSRR. Sam Putin mówił, że twórcą nowoczesnego Kazachstanu był Nursułtan Nazarbajew (pierwszy wieloletni prezydent, a później nieformalny lider kraju). To wszystko oraz fakt, że na północy kraju w zwartych skupiskach zamieszkuje mniejszość rosyjska, sprawia, że Kazachowie są mocno uwrażliwieni na działania Rosji…

Dodajmy, że nie tylko ankietowani Kazachowie stawiają na neutralność w wojnie Rosji z Ukrainą. Oficjalnie Kazachstan również prezentuje takie stanowisko. Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew oświadczył, że nie uznaje aneksji terytoriów ukraińskich. Bywa jednak, że w pewnych działaniach idzie na rękę większemu sąsiadowi. Sibreal.org przytacza kilka przykładów deportacji do Rosji jej obywateli, którzy uciekli do Kazachstanu przed mobilizacją. Ostatnio (15 maja) mieszkaniec Sachalinu Maksatbek Kelebajew (prawdopodobnie obywatel Kazachstanu) został deportowany z Rosji i otrzymał 70-letni zakaz wjazdu za krytykę wojny Rosji z Ukrainą i wyrażanie obaw, że Rosja może zaatakować również Kazachstan.