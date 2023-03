Putin poparł chiński plan pokojowy. Oto, co powiedział Wołodymyr Zełenski

Władimir Putin poparł chiński plan pokojowy. Czeka, aż "Zachód i Kijów będą na to gotowe"

Czy jest szansa na koniec wojny na Ukrainie? Takich deklaracji Władimira Putina jeszcze nie było, jednak szansa ta nie jest niestety wielka. Chodzi bowiem o chiński plan pokojowy, powszechnie krytykowany na Zachodzie za zbyt daleko idące ustępstwa wobec Rosji. Właśnie ten dwunastopunktowy chiński plan pokojowy plan poparł wczoraj, 21 marca Władimir Putin. "Wiele postanowień chińskiego planu pokojowego można przyjąć za podstawę uregulowania konfliktu na Ukrainie, kiedy tylko Zachód i Kijów będą na to gotowe" - stwierdził Putin. Podczas spotkania z chińskim liderem podpisano porozumienie Rosji i Chin. "Strony zaznaczają, że relacje pomiędzy Rosją a Chinami, choć nie stanowią wojskowo-politycznego sojuszu podobnego do tych tworzonych w czasie zimnej wojny, są nadrzędne wobec tego rodzaju współpracy międzypaństwowej" – napisano w cytowanym przez agencję Reutera dokumencie, który podpisali Xi Jinping i Władimir Putin.

Wołodymyr Zełenski: mamy własny plan pokojowy, zaprosiliśmy Chiny do rozmów. Czekamy na odpowiedź

Co na to Wołodymyr Zełenski? Podczas wizyty chińskiego przywódcy skomentował rozmowy rosyjsko-chińskie, stwierdzając, że Ukraina również zaprosiła Chiny do rozmów, przedstawiając inny, własny plan pokojowy, ale jak dotąd nie otrzymała odpowiedzi. "Ukraina przekazała Chinom swój plan pokojowy i zaprosiła ją do udziału w tym formacie, ale nie otrzymała odpowiedzi. Otrzymujemy pewne sygnały, ale nie ma jeszcze żadnych konkretów" - powiedział kraiński prezydent Wołodymyr Zełenski na wspólnej konferencji prasowej z japońskim premierem Fumio Kishidą. "Przekazaliśmy Chinom zarówno w sposób publiczny, jak i kanałami dyplomatycznymi nasz format pokojowy i zapraszamy do udziału w nim. Czekamy na odpowiedź" - dodał ukraiński prezydent.

