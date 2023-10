Putin wygłosi ważne obwieszczenie. "To przesądzi o najbliższych latach"

Katastrofa we Włoszech. Autokar spadł z wiaduktu. Co najmniej 21 ofiar

Władimir Putin niebawem podejmie decyzję w kwestii startu w wyborach prezydenckich w Rosji. Odbędą się w marcu 2024 roku

Władimir Putin niebawem złoży pewną ważną deklarację - wynika z nieoficjalnych ustaleń Kommersant, największego niezależnego dziennika w Rosji. "Putin może ogłosić, że weźmie udział w wyborach w marcu przyszłego roku – podał Kommiersant, powołując się na niezidentyfikowane źródła bliskie administracji prezydenckiej" - podała agencja Reutera. Rosyjski prezydent ma wygłosić swoje oświadczenie na temat wyborów w Rosji w marcu 2024 roku już w listopadzie tego roku. Czy na pewno potwierdzi kandydaturę? Liczne plotki mówią przecież o niekorzystnym stanie zdrowia Putina, są nawet tacy, którzy uważają, że dyktatora regularnie zastępuje sobowtór, a Rosją de facto rządzą służby specjalne z Nikołajem Patruszewem na czele.

"Istnieją jednak inne scenariusze zachowania Putina na konferencji"

"Istnieją jednak inne scenariusze zachowania Putina na konferencji i ostateczna decyzja należy do niego" - pisze Reuters o ustaleniach Kommersant. Co na to rzecznik Kremla? „Nic mi nie wiadomo o oficjalnym ogłoszeniu kampanii prezydenckiej w listopadzie” – powiedział Dmitrin Pieskow. „Nie mam takich informacji. Nie mam nic więcej do dodania”. Putin rządzi Rosją od 1999 roku, 7 października skończy 71 lat. "Chociaż wielu dyplomatów, szpiegów i urzędników oświadczyło, że spodziewa się, że Putin pozostanie u władzy do końca życia, nie ma jeszcze żadnego potwierdzenia jego planów startu w wyborach prezydenckich w 2024 roku" - pisze Reuters.

Russian President Vladimir Putin may soon indicate he will take part in a 2024 presidential election, Kommersant newspaper reported on Tuesday, paving the way for the Kremlin chief to stay in power until 2030.#Russia #Putin #Elections2024 https://t.co/HNT1Tl8Sly— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 3, 2023

