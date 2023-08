"Putin znalazł sojuszników w Europie". Padły nazwy państw

Putin postawił pomnik seryjnemu mordercy. To już kolejny taki w Rosji

Kiedy Rosja rozpętała krwawą wojnę na Ukrainie, spotkało się to z potępieniem niemal całego świata. Tylko Białoruś czy Korea Północna stanęły zdecydowanie po stronie Władimira Putina, Chiny nadal starają się nie zajmować jednoznacznego stanowiska w sprawie inwazji. Ale jak pisze niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung", rosyjski dyktator zdołał znaleźć sobie sojuszników także wśród europejskich państw. O kogo chodzi? "Jednym z nich są władze należących do Unii Europejskiej Węgier, kolejnym jest państwo do UE kandydujące - Serbia - a trzecim władze stanowiącej niemal połowę Bośni i Hercegowiny Republiki Serbskiej" - czytamy w "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Węgry, Serbia i Republika Serbska będąca częścią Bośni i Hercegowiny. Tam Putin może liczyć na poparcie?

Niektórzy europejscy politycy według niemieckiego dziennika związali się z Moskwą "najbardziej bezkompromisowo" i należy do nich Milorad Dodik, prezydent Republiki Serbskiej będącej jedną z dwóch części składowych Bośni i Hercegowiny. "Moskwie podobają się jego kroki prowadzące do ewentualnej secesji; jest wspierany przez Rosję, Serbię oraz Węgry" - pisze FAZ i dodaje, że w Serbii nastroje nie są tak jednoznaczne, ale media prezentują Rosję i Chiny jako przyjaciół: "Serbia z jednej wsparła rezolucje potępiające rosyjską inwazję na Ukrainę, z drugiej jednak odmawia przyłączenia się do zachodnich sankcji i popiera Rosję tam, gdzie może".