Rosja gromadzi siły lotnicze na lotniska odległych o 200 km od Ukrainy. Są poza zasięgiem HIMARS-ów

Dostarczone przez USA systemy rakietowe HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System produkcji Lockheed Martin) mogą razić cele odległe nawet o 300 km. Pocisków o takim zasięgu (ATACMS) Amerykanie Ukrainie nie dostarczyli i – jak na razie – nie zamierzają dostarczyć. Rakiety do HIMARS-ów, którymi dysponują Ukraińcy mają zasięg do 80 km. W ocenie ukraińskiego wywiadu Rosjanie nie zamierzają użyć tych samolotów i śmigłowców w jednoczesnym, skomasowanym ataku na wybrany cel. Wywiad uważa, że posłużą one do wsparcia działań Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej na froncie we wschodniej Ukrainie – w Donbasie.

Doniesienia medialne z ostatniego tygodnia, niektóre w głównych publikacjach międzynarodowych, ostrzegały, że Rosja gromadzi samoloty na granicach Ukrainy lub w ich pobliżu w ramach przygotowań do serii niszczycielskich nalotów. Gdyby faktycznie zostały przeprowadzone, ataki byłyby zmianą paradygmatu w całorocznym ataku Kremla na Ukrainę, przejściem od zmasowanych ataków naziemnych przeciwko siłom ukraińskim na pełnoprawną, stosunkowo zaawansowaną technologicznie „wojnę powietrzną” – informują ukraińskie media za Głównym Zarządem Wywiadu. 16 lutego brytyjski resort obrony ocenił, że skuteczność działań rosyjskiego lotnictwa ograniczona jest przez rozproszenie sił z obawy przed zagrożeniem ukraińskimi atakami.

płk Piotr Gąstał: NATO powinno dostarczyć Ukrainie czołgi i samoloty [Super Raport]

Na początku grudnia 2022 r. zaatakowane zostały lotniska w Riazaniu I Saratowie, znajdujące się poza zasięgiem HIMARS-ów. Zniszczone zostały strategiczne bombowce, dwa Tu-95 oraz Tu-22M3. Kijów nie potwierdził wprost, że to siły ukraińskie dokonały ataku. Brytyjczycy oceniają, że Rosja ma w dyspozycji ok. 1,5 tys. samolotów różnego bojowego przeznaczenia. W prowadzonej przez nią tzw. specoperacji straciła ponad 130 samolotów. Przypomnieć należy, że Władimir Putin wydał rozkaz Siłom Zbrojnym FR, by do końca marca oponowały Donbas. GUR przewiduje jednak, że próba podboju wschodnich regionów Ukrainy przez Moskwę zakończy się niepowodzeniem – z samolotami lub bez nich.

Jak donosi agencja prasowa Ukrinform, w oparciu o przekaz Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, w minionej dobie Rosjanie przeprowadzili 4 naloty i 15 ataków rakietowych, w większości na cywilną infrastrukturę obwodów chmielnickiego, dniepropietrowskiego, donieckiego i chersońskiego. Ponadto wielolufową artylerią rakietową przeprowadzili 50 ataków.