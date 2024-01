Rosja nie zaatakuje innych krajów? Putin ma jeden problem

Rosja nie ma sił na to, by atakować inne kraje. Ukraiński wywiad twierdzi, że "Putin, straszący społeczność europejską" nie dałby rady otworzyć drugiego frontu

Ostrzeżenia przed tym, że Rosja może zagrozić NATO, mnożą się ostatnio wyjątkowo. Politycy i analitycy przestrzegają przed nieobliczalnym Władimirem Putinem i jego imperialnymi marzeniami. Na szczęście jest też jakaś optymistyczna wiadomość na ten temat. Jeśli wierzyć ukraińskiemu wywiadowi wojskowemu (HUR), przynajmniej póki co Rosja nawet gdyby chciała, to i tak nie mogłaby otwierać kolejnego frontu, bo po prostu nie ma na to wystarczających sił, a te obecne starczają jej tylko na potrzeby wojny na Ukrainie. "Rosyjskie działania mobilizacyjne są kontynuowane. Udaje im się uzupełniać straty (w sile żywej), ponoszone każdego dnia (na Ukrainie). Ta rezerwa jednak nie wystarczy do przeprowadzenia potężnych operacji ofensywnych (o znaczeniu strategicznym, realizowanych) na dwóch lub trzech kierunkach, czyli tych, o których mówi Putin, straszący społeczność europejską otwarciem drugiego frontu" - powiedział przedstawiciel HUR generał Wadym Skibicki, cytowany przez portal Suspilne.

Na razie Rosja nie jest w stanie zrealizować nawet swoich celów na Ukrainie. Sytuacja może zmienić się za parę lat?

Jak dodał Wadym Skibicki, do otwarcia kolejnego frontu Władimir Putin musiałby dysponować licznymi, a także odpowiednio wyszkolonymi siłami rezerwy, zwłaszcza w wojskach lądowych i powietrznodesantowych. Tymczasem według dowódcy ukraińskich sił lądowych generała Ołeksandra Syrskiego rosyjskie dowództwo nie osiągnęło nawet tych celów, które zamierzało zrealizować w ciągu ostatnich miesięcy na Ukrainie. Nie wiadomo jednak, co będzie za parę lat. Niedawno ostrzegała przed tym m.in. premier Estonii, powołując się na ustalenia swojego wywiadu. Rosja może według tych doniesień zbudować siłę militarną mogącą zagrozić wschodniej flance NATO w ciągu 3-5 lat.

Sonda Czy wojna na Ukrainie skończy się po myśli Kijowa? Tak Nie Nie mam zdania

‘We Cannot Lose Our Territories Due to Inaction’ – War in Ukraine Update for Jan 18#HUR says #Russia can fight only one front at a time; #Moscow claims it killed French mercenaries; #Slovakia to resume arms sales; #AFU awaits new attacks in #Lymanhttps://t.co/pePS3svMet— KyivPost (@KyivPost) January 18, 2024

Sprawdź, czy czytasz to poprawnie! Większość nie zdobędzie 10/10 Pytanie 1 z 10 Nawet najprostsze słowa mogą się okazać najtrudniejsze. Jak czytamy słowo TORTILLA (czyli popularny płaski meksykański placek)? Tortilla – tak jak piszemy, tak czytamy Tortila – przez jedno L Tortija Dalej