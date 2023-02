"Rosja szykuje się do kolejnej wojny". Niepokojące słowa sekretarza generalnego NATO

Władimir Putin według NATO szykuje się do nowej wojny. Jens Stoltenberg ostrzega

Już 24 lutego przypada pierwsza rocznica wybuchu pełnowymiarowej wojny na Ukrainie. Kiedy ona wreszcie się skończy? Czy są szanse na pokój i pokonanie Władimira Putina? Czy unikniemy następnego konfliktu militarnego? Nad tymi tematami zastanawiał się we wtorek, 14 lutego sekretarz generalny NATO. Wojna na Ukrainie może nie skończyć się tak szybko, jak byśmy tego chcieli, bo przygotowania czynione obecnie przez Rosję - ostrzegł Jens Stoltenberg przed rozpoczęciem spotkania ministrów obrony Sojuszu w Brukseli. Co dokładnie powiedział sekretarz generalny NATO? "Nie widzimy żadnych oznak, że prezydent Putin przygotowuje się do pokoju, widzimy wręcz coś przeciwnego, przygotowuje się do kolejnej wojny, nowych ofensyw i nowych ataków" – powiedział Jens Stoltenberg.

Wojna na Ukrainie to "wojna na wyniszczenie"

"To jest wojna na wyniszczenie, a więc wyścig logistyczny" – dodał sekretarz generalny NATO. potem odniósł się do głośnego ostatnio tematu dyskusji nad możliwością przekazania Ukrainie myśliwców. Jens Stoltenberg stwierdził, że kwestia ta jest nadal przedmiotem dyskusji, a na razie należy przekazać władzom ukraińskim tę broń, która już została jej obiecana.

Sonda Wierzysz, że wojna na Ukrainie skończy się w 2023 roku? Tak Nie mam zdania Nie

Russia has started its spring 2023 offensive in Ukraine, according to NATO Secretary General Jens Stoltenberg https://t.co/isYnsborDQ pic.twitter.com/BsAHScZaxB— USA TODAY (@USATODAY) February 13, 2023

QUIZ. Jakiego słowa to synonim? Nowy test dla mistrzów. Jest jeszcze trudniej Pytanie 1 z 10 Oberżyna to... Karczma Bakłażan Żona pułkownika Dalej