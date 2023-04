Rosja używa min przeciwpiechotnych. Najgroźniejsze z nich to inteligentne POM-3

Putin zaatakuje NATO z Białorusi? "Starcie z Rosją coraz bliższe. Rosja dąży do tego"

Konwencja o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu została podpisana w Ottawie w grudniu 1997 r. Ratyfikowało ją 161 krajów. Ukraina podpisała konwencję 27 maja 1999 r. Zapewne jest już więcej niż 750 zabitych cywilów przez rosyjskie miny przeciwpiechotne. Nie ma danych, ilu zostało rannych wskutek eksplozji min. Brytyjski raport podano 19 kwietnia. Zaznaczono w nim, że najbardziej dotknięte są obwody chersoński i charkowski: obszary, które wcześniej okupowała Rosja, a wraz z nadejściem wiosny i większą liczbą osób zaangażowanych w prace w rolnictwie wzrośnie ryzyko ofiar wśród cywilów spowodowanych przez miny.

Konwencja, zwana potocznie ottawską, jest zbiorem ogólnych przepisów i postanowień proceduralnych. Wszelkiego typu zakazy i ograniczenia odnoszące się do stosowania min zawarte zostały w Protokole II Konwencji. Jej fundamentem jest zasada prawa wojennego stanowiąca, że strony konfliktu zbrojnego nie mają nieograniczonego doboru metod prowadzenia walki, jak również zakaz stosowania broni powodującej nadmierne cierpienia oraz długotrwałe szkody w środowisku naturalnym. W dokumencie tym została również określona definicja miny. Dokument, co jest istotne, określa, co uznawane jest za „minę-pułapkę”; często stosowaną w konfliktach zbrojnych, w tym także w wojnie na Ukrainie.

Według tej definicji mina-pułapka jest urządzeniem lub materiałem, który jest przeznaczony, skonstruowany albo przystosowany do zabijania lub ranienia i który działa nieoczekiwanie, gdy człowiek poruszy pozornie nieszkodliwy przedmiot, przybliży się do niego lub wykonana pozornie bezpieczną czynność. Zabronione jest stosowania min-pułapek mających postać przedmiotów pozornie bezpiecznych, które zostały skonstruowane tak, aby można było w nich umieścić materiał wybuchowy i spowodować jego wybuch w przypadku zbliżenia się do miny lub jej poruszenia,

Protokół II zakazuje używania min przeciwko ludności cywilnej, a ponadto w sposób niekontrolowany polegający na: • umieszczaniu min poza obiektem wojskowym lub wymierzaniu w obiekt inny niż wojskowy; • wykorzystaniu metody lub środka przenoszenia, który nie zapewnia skierowania tego środka przeciwko konkretnemu obiektowi wojskowemu; • możliwości spowodowania przypadkowej utraty życia przez osoby cywilne, ranienia takich osób lub uszkodzenia obiektów cywilnych, jeżeli byłoby to niewspółmierne do przewidywanej korzyści wojskowej. Tyle najważniejszych zapisów konwencji ottawskiej.

Armia rosyjska używa w wojnie z Ukrainą m.in. min przeciwpiechotnych POM-3, określanych mianem inteligentnych, bo odróżniają „swojego” od „obcego”. Współcześnie min nie stawiają ręcznie saperzy, ale samobieżny system tzw. narzutowego minowania ISDM Zemledelije (rolnictwo po rosyjsku!) POM-3 rozrzuca po terenie i na odległość nawet do 15 km, czyli może minować tereny, na których operuje przeciwnik. Po raz pierwszy „Rolnictwo” zostało zademonstrowane na moskiewskiej paradzie 9 maja 2020 r. POM-3 umieszczone są w rakietach wystrzeliwanych z mobilnej wyrzutni. Na kołowej platformie umieszczone są dwie wyrzutnie, w każdej mieści się po 25 rakiet-nośników. Jak podkreślają Rosjanie miny są wyposażone w programowalne autodestruktory (do 24 godzin od zrzutu), więc jest to zgodne z Protokołem II konwencji ottawskiej, zapominają jednak, że ona zabrania stosowania min przeciwpiechotnych.

Dlaczego POM-3 są minami inteligentnymi? Dlatego, że przez pole minowe mogą przejść bez szwanku żołnierze (rosyjscy, ma się rozumieć) wyposażeni w czujniki, które na pewien czas dezaktywują zapalniki. Podobnych systemów używają armie zachodnie, ale do tworzenia pól z min przeciwpancernych, do czego rosyjski ISDM jest również przystosowany. Według źródeł ukraińskich Rosjanie używają 9 rodzajów min przeciwpiechotnych. POM-3 jest z nich najbardziej technologicznie zaawansowaną konstrukcją. Czujniki w tej minie potrafią odróżnić, czy w zasięgu ich oddziaływania, czyli rażenia miny (nawet do kilkunastu metrów) przemieszcza się człowiek czy też zwierzę. Człowieka od krowy odróżniają po częstotliwości i amplitudzie drgań, a ta zależy od masy obiektu. Reasumując: krowa może przejść nawet po minie i nic krzywda jej się nie stanie, a człowiek już nie. Szanse, że wyjdzie z takiego spotkania bez urazów są bliskie zeru. POM-3 wyskakuje w górę i razi cel odłamkami.

