Rosja zagraża kolejnemu krajowi. "Już prowadzi inwazję od wewnątrz". Niepokojące słowa ministra

Władimir Putin chce przejąć kontrolę nad kolejnym krajem od wewnątrz. "Wpływy Moskwy są bardzo silne, Kreml prowokuje falę protestów"

Czy Władimir Putin po wojnie na Ukrainie rozpęta kolejny konflikt zbrojny w regionie? Czy Rosja zaatakuje kolejne państwo? Chociaż wydaje się, że Rosjanie nie mają na to sił i środków, nie jest niestety wykluczone, że nadal mają takie zamiary. A w ich realizacji ma pomóc sprytny plan. Ostrzega przed tym minister obrony Rumunii, jednak nie chodzi tutaj o Rumunię, a o Mołdawię, już wcześniej wielokrotnie wymienianą jako kraj szczególnie narażony na rosyjską agresję. Władimir Putin ma podstępny plan ataku na to państwo, już teraz destabilizuje je od środka i może nawet nie potrzebować interwencji zbrojnej, by przejąć nad nim kontrolę - ostrzega Vasile Dincu. "Rosja prowadzi inwazję na Mołdawię od wewnątrz. Nie musi jej atakować zbrojnie od zewnątrz. Wpływy bowiem Moskwy w tym kraju są niestety bardzo silne. Mołdawia jest w niebezpieczeństwie z powodu sprowokowanej przez Kreml fali protestów przeciwko prezydent Mai Sandu" - powiedział Dincu, cytowany przez kiszyniowski portal Deschide.

Rosja planuje atak na kolejne państwo na początku 2023 roku? Władze Mołdawii ostrzegają przed Putinem

"Federacja Rosyjska planuje inwazję na Republikę Mołdawii na początku 2023 roku, ale realizacja tego scenariusza uzależniona jest od rozwoju konfliktu na Ukrainie. Pytanie brzmi nie 'Czy to nastąpi?', ale 'Kiedy do tego dojdzie?'" - powiedział szef Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa (SIS) Mołdawii Alexandru Musteata. Co musi się stać na Ukrainie, by Putin uderzył na Mołdawię? Według Musteaty Rosjanie do ataku wykorzystaliby uzbrojenie zgromadzone w separatystycznym, prorosyjskim regionie Naddniestrza, jeżeli otwarty zostanie korytarz lądowy do tej enklawy, oficjalnie będącej częścią Mołdawii.

Rosyjski MSZ już groził Mołdawii. “Rozgorzałby na nowo konflikt w tym regionie, ze wszystkimi swoimi konsekwencjami”

Latem Aleksiej Poliszczuk z rosyjskiego MSZ zagroził władzom Mołdawii konsekwencjami w razie handlowej blokady separatystycznego Naddniestrza. Gdyby taka blokada się rozpoczęła, “rozgorzałby na nowo konflikt w tym regionie, ze wszystkimi swoimi konsekwencjami” - powiedział Poliszczuk w wypowiedzi cytowanej przez kiszyniowską telewizję TV8. Jak dodał, Rosja "nie pozostanie obojętna" na takie handlowe kroki Mołdawii, gdyby zostały one podjęte. Zagroził pojawieniem się “bezpośredniego konfliktu i napięć”. Prorosyjska enklawa liczy sobie 400 tysięcy mieszkańców, może tam stacjonować około 2 tysięcy rosyjskich żołnierzy. W czerwcu mołdawski minister obrony Anatolie Nosatii stwierdził, że “Naddniestrze stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie”.

