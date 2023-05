Sekretarz NATO o ryzyku eskalacji wojny na Ukrainie. "Gotowi bronić każdego centymetra"

Jens Stoltenberg: "Jesteśmy gotowi bronić każdego centymetra kwadratowego terytorium Sojuszu; to redukuje ryzyko eskalacji wojny poza Ukrainę"

Wojna na Ukrainie wywołuje obawy o eskalację. Czy to możliwe, by Władimir Putin zdecydował się na konfrontację z NATO? Co by się stało, gdyby naprawdę uderzył w któreś z państw Sojuszu, czy przykładowo Polska mogłaby liczyć na wsparcie? "Jasno dajemy do zrozumienia, że jesteśmy gotowi bronić każdego centymetra kwadratowego terytorium Sojuszu; to redukuje ryzyko eskalacji wojny poza Ukrainę" - powiedział w środę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w kwaterze głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Rozpoczęło się tam posiedzenie szefów sztabów generalnych państw członkowskich. "Od nielegalnej aneksji Krymu i zajęcia części wschodniej Ukrainy przez Rosję w 2014 roku wzmocniliśmy gotowość naszych sił i po raz pierwszy w historii rozlokowaliśmy gotowe do walki jednostki na wschodniej flance Sojuszu. (...) Kiedy prezydent (Władimir) Putin rozpoczął agresję na Ukrainę w 2022 roku byliśmy przygotowani. W ciągu kilku godzin uruchomiliśmy wszystkie nasze plany obrony. 40 tys. żołnierzy, wspieranych przez znaczące siły powietrzne i morskie, stanęło pod dowództwem NATO" - mówił Stoltenberg.

Admirał Rob Bauer: "Rosja jest w 15. miesiącu wojny, która miała potrwać trzy dni"

Z kolei Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer powiedział: "Rosja jest w 15. miesiącu wojny, która miała potrwać trzy dni. (...) Goliat się chwieje, bo Dawid wykazał się wyjątkową odpornością i kunsztem taktycznym. (...) Fakt, że jesteśmy w stanie współpracować w ramach tylu różnych armii, tylu zdolności i kultur, to coś wyjątkowego w skali świata". "Pełnoskalowa wojna toczy się w Europie. Globalni rywale, autorytarne reżimy rzucają wyzwanie naszym wartościom, interesom i bezpieczeństwu. Zagrożenia są coraz większe i liczniejsze: od terroryzmu po cyberataki, od proliferacji broni jądrowej po zmiany klimatu. Musimy się przygotować na tę nową erę strategicznej rywalizacji" - ostrzegał Stoltenberg.

Sonda Czy przypuszczałeś, że Rosja rozpęta wojnę? Zupełnie nie, to było dla mnie wielkie zaskoczenie Tak, byłem pewien, że tak będzie W ogóle o tym nie myślałem

NATO/ Stoltenberg: jasno dajemy do zrozumienia, że jesteśmy gotowi bronić każdego centymetra kwadratowego terytorium Sojuszu; to redukuje ryzyko eskalacji wojny poza Ukrainę.#PAPinformacje pic.twitter.com/DfSmwTjtzU— PAP (@PAPinformacje) May 10, 2023

QUIZ. Historia XXI wieku w konwencji prawda/fałsz. Tylko pozornie proste Pytanie 1 z 10 Polska wstąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku? Prawda Fałsz Dalej