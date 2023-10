Szokujący prezent urodzinowy dla Putina! "Urna na prochy z tajemniczą sentencją"

Szokujące doniesienia o urodzinach Putina. Jeden z prezentów mógł budzić grozę

Władimir Putin ledwo żyje i jest ciężko chory - takie stwierdzenia można przeczytać często na tajemniczym profilu General SVR, którego autorzy podają się za byłych agentów rosyjskich służb mających nadal swoje źródła na Kremlu. Tym razem autorzy ci podjęli temat urodzin Putina, które przypadły w dniu 7 października. Podobno obchody tego święta nie były zbyt udane, a prezent, jaki otrzymał, mógł zaszokować. Kompletne bzdury i fantazje, treści tworzone przez samych Rosjan, a może prawdziwe przecieki z Kremla? Pozostaje przeczytać te intrygujące stwierdzenia i wyrobić sobie własne zdanie. "Prezydent poczuł się bardzo źle i nie miał nastroju na świętowanie, przyjmowanie gości i prezentów" - pisze General SVR i podkreśla, że urodziny były podwójne, bo z racji tego, że Putina często zastępuje sobowtór, to on przyjął część hołdów - od niewtajemniczonych. Samego Putina uhonorowała garstka zaznajomionych z tematem osób, w tym jego rodzina i Alaksandr Łukaszenka.

Putin dostał urnę na prochy z napisem „Świata nie zmieniłeś – spoczywaj w zapomnieniu”?

Co z prezentami? "Putin nie rozpakowywał ani nie sprawdzał prezentów od rodziny i przyjaciół. Wszystkie prezenty, z wyjątkiem dwóch, na polecenie prezydenta przeniesiono do pokoju niedaleko jego sypialni, gdzie pozostały nietknięte. Na prośbę Putina rozpakowano jednocześnie dwa prezenty i oba zrobiły na prezydencie ogromne wrażenie. Jednym z prezentów jest urna na prochy z napisem „Świata nie zmieniłeś – spoczywaj w zapomnieniu”. To były ostatnie słowa przepowiedni dla Władimira Putina, która wiele lat temu została sporządzona na jego prośbę przez jednego z „wróżbitów” i zdumiewająco spełniła się w najdrobniejszych szczegółach" - czytamy na stronie General SVR. Tę przepowiednię, o ile oczywiście nie została zmyślona przez twórców tej strony, można odczytywać dwojako, albo jako zachętę do zmieniania świata, by nie umrzeć w zapomnieniu (i tak zapewne rozumie ją Putin), albo jako stwierdzenie faktu dokonanego.

