Tajemnicza blondynka u boku Putina! "Wciąż jest blisko niego"

Tajemnicza blondynka nie odstępuje Władimira Putina na krok. Fiński dziennik ujawnia, jak się nazywa i jaka jest jej relacja z prezydentem Rosji

Władimir Putin od lat jest łączony z Aliną Kabajewą, byłą gimnastyczką olimpijską, a jak głoszą plotki, również tajną żoną rosyjskiego prezydenta i matką jego dzieci. U boku dyktatora pojawiały się jednak także inne kobiety, o których plotkowano, że mogą być jego kochankami. A kim jest tajemnicza blondynka, która nie odstępuje Putina na krok od lat? Czy to także ktoś wyjątkowo bliski? Tym razem plotki na temat zagadkowej kobiety w otoczeniu rosyjskiego prezydenta są zupełnie inne. O sprawie napisał fiński dziennik "Ilta Sanomat". Otóż pewna tajemnicza blondynka pokazuje się z rosyjskim prezydentem raz po raz w przeróżnych okolicznościach i na różnych zdjęciach. A to w orędziu do narodu, a to w propagandowym filmie na łodzi, a to podczas relacji z mszy wigilijnej, a to jako... sprzedawczyni lodów. O co chodzi?!

Tajemnicza blondynka to osobisty ochroniarz Putina? A zarazem wicedyrektorka firmy nawozowej i parlamentarzystka

Fiński dziennik "Ilta Sanomat" przepytał na tę okoliczność badacza Kremla. Dr Teemu Oivo z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii ujawnił, kim według niego jest ta kobieta i gdzie pracuje. "Msza wigilijna to wydarzenie znaczące. Można śmiało założyć, że wszystkie osoby na oficjalnych fotografiach zostały wcześniej zaakceptowane" - powiedział Temu Oivo. Według Finów blondynka to Larisa Serguhina, wicedyrektorka firmy nawozowej Evrohimservis z Petersburga, a także członkini partii Jedna Rosja i parlamentarzystka z obwodu nowogrodzkiego. Występuje jako aktorka w materiałach propagandowych, grając różne role. Ostatnio pojawiła się u boku Putina 7 stycznia w kaplicy w Nowo-Ogariowie podczas obchodów prawosławnych świąt Bożego Narodzenia. Według fińskiego dziennika Larisa Serguhina to tak naprawdę wyszkolony pracownik ochrony osobistej rosyjskiego prezydenta.

-2-That means Mr. Putin trusts Mrs. Serguhina Larisa Borisovna and these 4.5 colleagues very much, among whom the distance to others can be felt. pic.twitter.com/9rZVaClsqT— Lachezar Chernilov (@LChernilov) January 4, 2023

Venäjällä saa laillisesti hakata vaimoja,jiten ehkä putler yrittää antaa kuvaa,että myka arvostaa naisia🤣Putin ei arvosta edes omaa kansaa vaan viis veisaa kenestäkään!!! Miksi Putin kuvataan toistuvasti vaalean naisen rinnalla? Asiantuntija arvioihttps://t.co/QayJyQqi4l— Frank (@Nick04188354) January 8, 2024

