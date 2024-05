Tak mieszkają książę Harry i Meghan Markle. Kort, kurnik, biblioteka! "To mnie uzdrawia"

Książę Harry i Meghan Markle w 2020 roku zdecydowali się na to, by opuścić szeregi rodziny królewskiej, rezygnując tym samym z wielu przywilejów i tytułów zagwarantowanych dla royalsów. W atmosferze skandalu i potężnego rodzinnego konfliktu wyjechali do Kalifornii, gdzie od kilku lat żyją i wychowują dwójkę swoich dzieci: Archiego i Lilibet. Właściwie trudno im się dziwić, że pochmurny, deszczowy Londyn zostawili na rzecz słonecznego Montecito. I ogromnej rezydencji, wartej - UWAGA - ponad 54 miliony złotych. A jak mieszkają?

Tak mieszkają Harry i Meghan: 16 sypialni, piwniczka z winem i kurnik

Do sieci wyciekło trochę zdjęć tej niewiarygodnie luksusowej posiadłości. O szczegółach tego, jak wygląda willa, donosi "Harper's Bazaar". Posiadłość byłej aktorki i syna brytyjskiego króla jest położona na przedmieściach Kalifornii, w słynącej z przepychu i mieszkających tam gwiazd dzielnicy Montecito. Sąsiadami księcia i jego żony są między innymi: Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow i Ellen DeGeneres. W ogromnym domu znajduje się szesnaście sypialni, biblioteka, kilka salonów, w tym jeden z fortepianem, a także sauna, siłownia, piwniczka z winami i pokojem do degustacji, biuro, w którym Meghan ma swoje centrum dowodzenia i specjalny pokój zabaw dla dzieci.

Meghan Markle: "Ten dom mnie uzdrawia"

Na zewnątrz jest jeszcze lepiej: baseny, korty, ogrody, kurnik, wielki ogrzewany taras z miejscem na grill, garaż na pięć samochodów oraz herbaciarnia i domek gościnny z dwiema sypialniami. Meghan nie ukrywa, że to jej miejsce na ziemi. "Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby zdobyć ten dom. A to dlatego, że gdy tam weszliśmy, od razu poczuliśmy radość i spokój. Mnie to uzdrawia i pozwala poczuć się wolną" - mówiła nie tak dawno w wywiadzie dla magazynu "The Cut".

Prince Harry Offers Rare Peek Into His and Meghan Markle's Montecito Home https://t.co/re3gFJfPx0— House Beautiful (@HouseBeautiful) April 18, 2024

