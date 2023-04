i Autor: AP Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i Prezydent RP Andrzej Duda na wspólnej konferencji w Brukseli

Wojna na Ukrainie

Ukraina wstąpi do NATO? "Wszyscy członkowie się zgodzili". Ta reakcja niepokoi

Zofia Dąbrowska | PAP 7:30

Ukraina może wstąpić do NATO, bo wszyscy członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego zgadzają się co do tego, że należy ją przyjąć do swojego grona. Ta deklaracja Jensa Stoltenberga parę dni temu zaskoczyła świat. Pojawiły się komentarze sceptyczne wobec słów sekretarza generalnego NATO.