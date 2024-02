Para uprawiała seks pośrodku galerii handlowej na ławce! Kochankowie zostali nagrani w centrum handlowym

Uprawiali seks w miejscu publicznym na oczach dziesiątek ludzi, zostali nagrani! Media społecznościowe obiegają zdjęcia i filmy zrobione przez zaszokowanych przechodniów w galerii handlowej w Meksyku. W Mexico City pewna młoda para zakochanych nie była w stanie pohamować siły namiętności. W świetle dnia, czy może raczej jarzeniówek, para młodych kochanków rzuciła się sobie w objęcia i zaczęła uprawiać namiętny seks na ławce w galerii, trzeba jednak przyznać, że zrzuciła odzienie tylko w takim stopniu, w jakim było to niezbędne. Kochankowie nic sobie nie robili z przechodzących ludzi i przez dłuższy czas nie pojawił się żaden ochroniarz, który powstrzymałby zakochanych. Nie wiadomo, czy w końcu to nastąpiło i czy parę spotka jakaś kara.

W sieci burza po seks skandalu w galerii. "Tym razem rozumiem logikę tej pary. Jeśli nie mogą się dobrze bawić w centrum Culiacan, gdzie mogą się udać?"

Seks skandal w centrum handlowym w Culiacan podzielił internautów. W internecie wybuchła burza po tym, jak film z igraszkami wyciekł do mediów społecznościowych. Jedni uważają, że takie zachowanie jest niewybaczalne, inni nie widzą w nim nic złego. "Wspaniała wiadomość z ostatniej chwili, dwie osoby uprawiają seks" - pisze sarkastycznie ktoś, kto uważa, że nic niewłaściwego się nie stało. "Żyjemy w świecie, w którym ukrywamy miłość, podczas gdy w biały dzień praktykowana jest przemoc" - filozofuje ktoś inny. Następny komentujący dodaje: "Mam wątpliwości co do obecnej rozwiązłości młodych ludzi. Ale tym razem rozumiem logikę tej pary. Jeśli nie mogą się dobrze bawić w centrum Culiacan, gdzie mogą się udać?". Czy seks w miejscu publicznym powinien być karany? Głosuj w naszej sondzie!

Sonda Czy seks w miejscu publicznym powinien być karany? Tak Nie Nie mam zdania

Shameless couple romp in middle of shopping centre in front of horrified shoppershttps://t.co/4S9YukAYWw pic.twitter.com/7pa3z7mkmf— Daily Star (@dailystar) February 6, 2024

