"Usta Putina" wygrażają Niemcom. "Pogrążenie Niemców w płomieniach wojny"

Rosyjski propagandysta zwany "ustami Putina" wyzywa niemiecką minister i wygraża Berlinowi. „Kto dał ci prawo pogrążyć naród niemiecki w tym straszliwym ogniu wojny?”

Rosyjscy propagandyści od początku wojny na Ukrainie raz po raz pozwalają sobie na bardzo agresywne wypowiedzi, podżegając do wojny światowej i wygrażając Zachodowi za pomaganie Ukrainie. Teraz kolejny taki komentarz wygłosił na antenie reżimowej telewizji Rossija-1 Władimir Sołowiow. Pozwolił sobie na agresywną tyradę przeciwko niemieckiej minister spraw zagranicznych Annalenie Baerbock. Wspieranie Ukrainy tak rozsierdziło komentatora zwanego ironicznie "ustami Putina", że nazwał panią polityk "głupią babą" i wygrażał Niemcom "płomieniami wojny". Fragment nagrania z tymi wypowiedziami zamieścił na Twitterze Anton Geraszczenko, doradca Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

„Zobaczysz, jak przez twoją skorumpowaną głupotę, Annaleno Baerbock, Berlin spłonie"

Władimir Sołowiow najpierw nazwał Annalenę Baerbock "szaloną i głupią". „Zobaczysz, jak przez twoją skorumpowaną głupotę, Annaleno Baerbock, Berlin spłonie, a nad Reichstagiem zawiśnie Sztandar Zwycięstwa!” - wołał rosyjski propagandysta. „Bo jesteś głupią babą, która próbuje pomścić męża swojej babci, ale nie swojego dziadka, który walczył z żołnierzami radzieckimi w Królewcu. No cóż, głupia idiotko, teraz jest Kaliningrad” – powiedział Sołowiow, po czym poradził pani minister, żeby... „zapuściła wąsy”. Wygląda na to, że miała to być aluzja do Hitlera. „Kto dał ci prawo pogrążyć naród niemiecki w tym straszliwym ogniu wojny?”. Co tak rozsierdziło Sołowiowa? Baerbock powiedziała kilka dni temu, że Niemcy nie tylko będą kontynuować udzielanie pomocy Ukrainie przez całą zimę, ale nawet „znacznie zwiększyć swoje wsparcie dla swojego sojusznika w przyszłym roku”.

Attention, Germany!Russian propagandist Solovyev threatens that "Berlin will burn" while shouting insults to Annalena Baerbock, German Minister for Foreign Affairs. He drops all pretenses to be polite. pic.twitter.com/oJP4e27F5S— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 15, 2023

