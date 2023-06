Weekend niesamowitych emocji! Zawody World Trophy STIHL Timbersports

Zawody World Trophy STIHL Timbersports gromadzą na starcie 16 najlepszych zawodników z całego świata. Oprócz najlepszych zawodników europejskich w zawodach wystartowali reprezentanci Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. Do zawodów zakwalifikowała się także dwójka Polaków: Michał Dubicki i Jacek Groenwald. W zawodach World Trophy w sportowym cięciu i rąbaniu drewna dwaj zawodnicy mierzą się w czterech konkurencjach, a zwycięzcy przechodzą do kolejnej rundy. W ścisłym finale zmierzyli się Nowozelandczyk Jack Jordan i Polak Michał Dubicki. Obaj dali z siebie wszystko. Każdą konkurencję kończyli prawie równocześnie:

Stock Saw – odcinanie kłody drewna przy użyciu pilarki;

Underhand Chop – przerąbywanie siekierą leżącej kłody drewna o średnicy 30 cm;

Single Buck – odcinanie krążka drewna potężną piłą ręczną o długości ponad 2 metrów;

Standing Block Chop – przerąbywanie stojącej kłody.

Poziom rozgrywki finałowej był kosmiczny. Zwyciężył Jordan z Nowej Zelandii i ustanowił nowy rekord świat, a Dubicki ostatecznie zdobył srebrny medal, poprawił swój rekord życiowy i wynikiem 55.38 sek. ustanowił nowy rekord Polski.

Szymon Groenwald Mistrzem Świata Juniorów 2023

Niebywałego wyczynu dokonał Szymon Groenwald ustanawiając dwa rekordy świata, w konkurencji Underhand Chop i Single Buck. Tym samym sięgnął po złoto w Mistrzostwach Świata Juniorów Stihl Timbersports.

W piątek, 9 czerwca w Rotterdamie rozegrane zostały Mistrzostwa Świata Juniorów STIHL Timbersports w sportowym cięciu i rąbaniu drewna. Do zawodów zakwalifikowało się dwunastu zawodników, którzy w roku 2022 osiągnęli najlepsze wyniki w zawodach krajowych. Wśród nich znalazł się Szymon Groenwald z Połczyna k. Pucka. Co ciekawe w dniu zawodów nasz zawodnik świętował 18-te urodziny. Doskonale wiemy jaki prezent ucieszyłby go najbardziej! Rywalizacja rozpoczęła się od konkurencji Underhand Chop (przerąbywanie leżącej kłody). Już w pierwszym starcie nasz zawodnik pokazał, że jest znakomicie przygotowany do Mistrzostw i pobił rekord świata juniorów wynikiem 13.64 sec. W kolejnej konkurencji – Stock Saw (odcięcie krążka drewna przy użyciu pilarki łańcuchowej) nie poszło już tak dobrze. Za przekroczenie linii cięcia, Groenwald został zdyskwalifikowany i po dwóch konkurencjach zajmował dopiero ósme miejsce. Ale ten błąd spowodował, że Polak wszedł na jeszcze wyższe obroty. Pozostałe trzy konkurencje zakończyły się zwycięstwem naszego zawodnika, a niejako przy okazji w Single Buck (odcinanie krążka drewna z użyciem potężnej piły ręcznej) ustanowił kolejny rekord świata ( 9.01 sec.). Po raz pierwszy w historii zawodów STIHL Timbersports na najwyższym stopniu podium stanął Polak, srebrny medal zdobył Australijczyk Curtis Bennett, a trzeci był Sam Bellamy z Nowej Zelandii.

Trudno o lepszy prezent na 18 urodziny! – To coś niesamowitego. Ciężko pracowałem na ten sukces i cieszę się, że udało się wygrać – stwierdził szczęśliwy, pełnoletni Groenwald.

