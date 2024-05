Plotki o sławnej parze to prawda?! "Postanowił to zakończyć, już się wyprowadził"

Dwie kobiety wdarły się do mieszkania sąsiada, wyzywając go od pedofili. Torturowały go i zabiły, filmując zbrodnię. Mężczyzna był niewinny

Usłyszały jakąś plotkę? A może słowo "pedofil" było dla nich uniwersalnym wyzwiskiem dla każdego, kto wydawał im się inny i dziwny? Wielka Brytania jest wstrząśnięta brutalnym i zupełnie bezsensownym morderstwem, do którego doszło w jednym z bloków w Woodseats w Sheffield. Mieszkał tam noszący polsko brzmiące nazwisko 60-letni Stephen Koszyczarski. Jak pisze dziś m.in. Daily Mail, mężczyzna był cichy i spokojny, nie był karany. Prawdopodobnie mógł być lekko upośledzony umysłowo. Miał kłopoty finansowe, ale chciał radzić sobie sam. Nadal nie wiadomo, czym dokładnie naraził się dwóm zwyrodniałym sąsiadkom. Z zeznań właścicielki pobliskiego baru wynika, że mogły to być skargi na nocne hałasy w bloku, które nie dawały mężczyźnie spać. Wszystko to ma wyjaśnić proces w sprawie wydarzeń z sierpnia zeszłego roku. Właśnie ruszył on przed Sądem Koronnym w Sheffield.

Potworne wyniki sekcji zwłok. Zwyrodniałe kobiety aresztowane

Co się wydarzyło? Zoe Rider (36 l.) i Nicola Lethbridge (45 l.) uzbrojone w nożyczki jakimś sposobem weszły do mieszkania sąsiada i zaczęły go torturować, filmując telefonem to, co robiły. 60-letni Stephen Koszyczarski był przez nie nazywany „brudnym, cholernie złym”, który „wykorzystuje małe dziewczynki”. Ofiara błagała o litość, a morderczynie dźgały go i uderzały tępym narzędziem po głowie i szyi, kopały po klatce piersiowej. „Myślisz, że mnie to obchodzi?” - powiedziała jedna z oprawczyń, gdy 60-latek mówił, że krwawi. Kobiety uciekły, a umierający mężczyzna zdołał jeszcze wezwać pogotowie. Patolog, który przeprowadził sekcję zwłok, stwierdził, że Koszyczarski miał obrażenia głowy i szyi, siniaki na uszach, oczach, policzkach i ustach oraz na klatce piersiowej, „najprawdopodobniej spowodowane kopnięciami”. Dochodzenie policyjne w South Yorkshire nie wykazało, by cokolwiek wskazywało na pedofilskie skłonności ofiary. Ława przysięgłych uznała Rider i Lethbridge za winne morderstwa i dodatkowo rabunku. Podczas procesu kobiety obwiniają się nawzajem. Czekają na wyrok.

