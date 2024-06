We wtorek, 11 czerwca, w londyńskim sądzie Wood Green Crown Court rozpoczął się proces 36-letniego szkockiego muzyka, Rossa Davidsona, pseud. Ross Wild, członka popularnej na Wyspach grupy Spandau Ballet. Piosenkarz jest oskarżony o kilka przestępstw na tle seksualnym, jakich miał się dopuścić wobec pięciu kobiet i gwałt na trzech z nich. Oprócz tego Wild miał nagrywać kobiety, które molestował, gdy te spały. To wszystko działo się w ciągu dziesięciu lat, między 2013 a 2023 rokiem. Odpowie też za podglądactwo i zastraszanie.

Wielka Brytania. Znany muzyk gwałcił, molestował i to nagrywał?

Jedna z ofiar zeznała, że Wild powiedział jej, że ma taki fetysz, by uprawiać seks ze śpiącymi kobietami, które udają lalki lub manekiny. Gdy odmówiła, miał ją zgwałcić. Do jednego z incydentów miało dojść w maju 2018 roku w Cannes we Francji, gdzie muzyk wybrał się na festiwal filmowy. Kolejna kobieta zarzuca Wildowi, że zgwałcił ją w swoim domu i traktował jak niewolnicę seksualną. "Po zgwałceniu poszła do jego łazienki, gdzie zadzwoniła do matki i powiedziała jej o tym, co się stało" - podaje "The Sun". "Oskarżony był osobą niezwykle manipulującą i sadystyczną. Wykorzystywał ją jako swego rodzaju niewolnicę seksualną. Chciał odbyć stosunek pięć lub sześć razy w ciągu nocy. Kiedy powiedziała, że ​​to za dużo, zmusił ją do seksu" - mówił w sądzie prokurator Richard Hearnden.

"Oczekiwał seksu na żądanie"

Oskarżonego określił jako "w pewnym sensie symbol seksu". "Jest bardzo przystojny i sprawny fizycznie. Śpiewa, gra na gitarze i podobno jest czarujący i charyzmatyczny. Ale ma też ciemniejszą stronę. To dlatego, że spodziewa się seksu na żądanie, ucieknie się do gwałtu i napaści na tle seksualnym, jeśli nie otrzyma tego, na co według siebie zasługuje". Wild nie przyznaje się do żadnego z zarzutów. Twierdzi, że do zbliżeń zawsze dochodziło za obopólną zgodą.

