Zobacz, jaką broń przekażą Amerykanie ukraińskiej armii. Pomoc za ponad 3 mld USD

oprac. abe 11:46

Departament Obronny USA opublikował listę nowego pakietu pomocy militarnej dla Ukrainy w wysokości 3,075 mld dolarów. W najnowszej transzy pomocowej znalazły się bojowe wozy piechoty Bradley i artyleria samobieżna. „Bojowe wozy piechoty Bradley oraz inne pojazdy opancerzone i systemy artyleryjskie uzupełnią niedawne zaangażowanie wozów bojowych na Ukrainie przez Niemcy i Francję. Departament Obrony z zadowoleniem przyjmuje również zobowiązanie Niemiec do przyłączenia się do Stanów Zjednoczonych we wspieraniu pilnego zapotrzebowania Ukrainy na zdolności obrony powietrznej poprzez dostarczenie Ukrainie jednej baterii obrony powietrznej Patriot” – czytamy w komunikacie.