Mentzen prześcignie Nawrockiego? „To byłoby rozczarowujące”

Polityczne „faux pas" Mentzena

Kampanię wyborczą rozgrzała ostatnio debata prezydencka, organizowana przez sztab Rafała Trzaskowskiego, w której na czele z gospodarzem, wzięło udział ośmioro polityków. Do piątkowego starcia nie przystąpił jeden z liderów Kofederacji Sławomir Mentzen, odbywający w tym czasie spotkania z wyborcami. Wielu komentatorów wskazuje, że brak obecności polityka na debacie przedłożył się na spadek jego notowań. W sondażu United Surveys dla WP z 12 kwietnia Mentzen z wynikiem 13, 4 proc. stracił 5,4 proc. w stosunku do poprzedniego badania. Pięcioprocentowy odpływ wyborców powędrował zaś w kierunku Nawrockiego, który otrzymałby 25,5. poc. poparcia.

Gra o drugą turę

Z najnowszego badania Reaserch Partner, przeprowadzonego między 11, a 13 kwietnia, Karol Nawrocki zdobywa 22,7 proc. głosów, a lider Konfederacji 15,8 proc. czyli o 1,2 p.p mniej, niż w poprzednim sondażu. Liderem pozostaje Rafał Trzaskowski z 34,8 proc. poparcia. Kandydat KO miałby w drugiej turze powalczyć z Karolem Nawrockim, popieranym przez PiS, chociaż jeszcze miesiąc temu w badaniu Pollster dla „Super Expressu” to Mentzen miał na to większe szanse. Z wynikiem 22 proc. Sławomir Mentzen górował wówczas nad Nawrockim jednym punktem procentowym. Przed nami nadchodzące, majowe debaty prezydenckie, zatem możliwe są dalsze przetasowania. – To byłaby absolutna sensacja, jeśli Sławomir Mentzen prześcignąłby Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. To byłoby rozczarowujące, jeśli Nawrocki nie wszedłby do drugiej tury i przegrałby z Mentzenem. Sądzę jednak, że to Karol Nawrocki wejdzie do drugiej tury i wygra wybory z Trzaskowskim – twierdzi Tadeusz Cymański, były poseł PiS.